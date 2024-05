A Inteligência Artificial é o assunto do momento. Já todos ouvimos falar nela, já sabemos muitas das suas mais-valias, mas será que temos real noção do seu impacto? Ganhos de produtividade, libertação de recursos humanos de tarefas do dia-a-dia sem valor acrescentado, ganhos de receitas e faturação…estes são alguns dos benefícios apontados por empresas que já a implementaram nos seus processos. Mas existirá mais para além disto? E quanto à implementação, segurança e regulação? O que fazer para que a Inteligência Artificial atinja o seu exponencial máximo? Como dar os primeiros passos? Estas foram algumas das questões que juntaram a Salesforce a mais de 1000 profissionais e empresas em Lisboa, para o World Tour. O objetivo? Fomentar a troca de ideias, incitando ao debate e à partilha de experiências.

“Hoje vamos falar muito de inteligência artificial e das dúvidas que a inteligência artificial tem levantado em todos nós. Um dos pilares que levanta mais dúvidas é a falta de confiança”, palavras de Fernando Braz, Country Leader da Salesforce Portugal, responsável por dar início ao dia, acrescentando: “Estou aqui a dizer-vos que podem confiar na Salesforce. Durante 25 anos, mostrámos ser uma empresa que tem a capacidade de colocar o cliente no centro e de desenvolver toda uma oferta que vai acompanhando o ciclo de vida do cliente, seja através de venda, de serviço de apoio ao cliente, de marketing, de plataformas de commerce…Temos feito esta caminhada em conjunto com as empresas. Ajudámos à introdução no mundo mobile e ajudámos as alavancar as redes sociais no mundo empresarial com soluções de CRM. E as soluções de CRM terão um impacto ainda mais importante ao longo desta jornada que estamos a enfrentar, que é a Inteligência Artificial”.

No último ano, a Salesforce complementou o seu portfólio com soluções para facilitar às empresas a incorporação de Inteligência Artificial em todos os seus processos. Para a empresa, as soluções de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) só poderão aproveitar ao máximo as potencialidades da Inteligência Artificial, se houver uma estratégia de dados adequada, e se as tecnologias e funcionalidades que garantem a confiança forem reforçadas. “A Inteligência Artificial, na Salesforce, já é oferecida a todos vós há cerca de 10 anos. Há 10 anos lançámos o nosso Einstein. Ao longo do tempo fomos disponibilizando-a na área de vendas e na área de serviço de apoio ao cliente. Mas era uma informação oculta para a maior parte dos consumidores. Agora, de há um ano e meio para cá, houve uma grande revolução que foi o surgimento da Inteligência Artificial disponível para todos nós, como o ChatGPT. E vai continuar a ter um desenvolvimento muito forte na economia e no mercado”, partilhou Fernando Braz, reforçando em seguida o papel da Salesforce neste caminho, com a ajuda da Plataforma Einstein 1: “É o Einstein 1, que lançámos ao longo dos últimos meses, que vai hoje permitir, dentro da nossa plataforma, agregar todos os dados dos clientes que queremos ver de forma centralizada, e permitir que, através da utilização das aplicações, seja possível gerir ainda melhor todo o vosso trabalho”. Esta evolução da plataforma Customer 360 permite efetuar a gestão de dados e implementação de Inteligência Artificial, assim como automações em escala nas aplicações que fazem parte da plataforma: vendas, marketing, comércio, serviços e soluções verticais (Retalho, Saúde, Educação, Indústria, etc). O objetivo é o de, cada vez mais, alcançar resultados precisos, garantindo a segurança dos dados e informações das empresas e respetivos clientes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Impacto na primeira pessoa

Especializada no desenvolvimento de soluções na área da Agricultura e Equipamentos de Transportes, a Galucho foi uma das empresas a marcar presença neste dia e a partilhar a sua experiência, em primeira mão, sobre os benefícios do trabalho desenvolvido com a Salesforce. Nuno Gama Lobo, Diretor-geral, não hesitou em partilhar como esta parceria começou: “Não obstante ser uma empresa familiar, atualmente, a gestão da Galucho é 100% profissional e, como qualquer empresa com muitos anos de história, passamos aqui por vários patamares evolutivos da nossa existência. Temos percorrido, nos últimos anos, um patamar evolutivo de digitalização de processos e em termos de melhoria das funções tecnológicas que temos para o nosso negócio. A Galucho, na sua história, teve sempre uma visão muito comercial, muito de exportação. Exportamos para mais de 90 países, mas neste momento queremos cada vez mais estar nessas localizações de uma forma mais consolidada e de continuidade. Precisávamos de encontrar uma ferramenta que permitisse que as nossas equipas comerciais olhassem para os nossos clientes numa visão global e que, acima de tudo, também permitisse aos nossos comerciais, quando estão perante o cliente, ter toda a informação disponível e atualizada, para poderem olhar para o cliente de uma forma global e, com ele, discutir os vários aspetos do negócio. Portanto, foi esse o catalisador que nos levou a procurar uma solução de CRM. Acabámos por escolher a Salesforce por dois motivos: apresentaram-nos uma solução que nos pareceu que correspondia às nossas necessidades e aos desafios que temos, e é uma solução que já estava bastante consolidada noutras realidades; e depois, também, em termos de serviço. A Galucho, atualmente, é uma empresa muito focada não só em fazer equipamentos de muita qualidade, mas também em cada vez mais fazer um bom serviço aos nossos clientes. Para tal, precisávamos que este nosso parceiro nos ajudasse e nos fizesse um bom serviço, acompanhando-nos ao longo de todo o processo”.

Ainda que esta seja uma relação que está agora a dar os seus primeiros passos, Nuno partilha que as expectativas são altas e que a aposta é num futuro de sucesso: “Acho que, acima de tudo, a Salesforce nos vai ensinar e ajudar as equipas a olharem para os nossos clientes de uma forma muito mais integrada e muito mais dinâmica. Vivemos numa sociedade onde a informação é muita e é essencial ela estar disponível a todo o momento. Mas por ser muita, também tem de vir de uma forma compreensível para as pessoas a poderem usar. A usabilidade da informação era, para mim, um fator essencial e que me parece, com a solução que temos projetada com a Salesforce, vai ser algo que vai responder àquilo que foram os desafios que lançámos. Temos expectativas que não só possa potenciar o nosso negócio e o nosso volume de vendas mas, acima de tudo, permita aos nossos colaboradores prestarem aos nossos clientes um serviço cada vez melhor”.