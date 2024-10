O elogio a Marcelo, o "pastel de falsa lagosta" e as críticas a Harry e Meghan. A entrevista aos escritores Carmen e Gervasio Posadas

Em 1965, quando tinha apenas 12 anos, Carmen Posadas e os três irmãos mais novos foram informados de que sairiam de Montevideo, no Uruguai, onde tinham nascido, para irem viver para Madrid. Esta foi apenas a primeira etapa de uma longa jornada diplomática do pai, Luis Posadas, que levou ainda a mulher e os filhos a residirem em Moscovo, durante a Guerra Fria e, finalmente, em Londres.

“Hoje Caviar, Amanhã Sardinhas” é uma viagem gastronómica através da qual Carmen e Gervasio Posadas, o mais novo dos quatro irmãos, colocam no papel as receitas e as memórias da mãe, que durante as décadas em que desempenhou o papel de mulher do embaixador se desdobrou para, por vezes com pouco, oferecer pomposas receções, tendo ainda tempo para, pelo meio, organizar os casamentos das filhas. Lançado em 2008, numa altura em que a matriarca da família se encontrava já debilitada, os dois irmãos viram em 2024 o seu livro ser traduzido para português.

▲ Capa do livro "Hoje Caviar, Amanhã Sardinhas"

Carmen Posadas é escritora, tal como o irmão, tendo já uma vasta obra publicada. Casou-se em Moscovo com apenas 19 anos, foi mãe, e dez anos mais tarde decidiu separar-se, rumar com as filhas a Londres, onde os pais residiam, e dedicar-se à escrita. O ano de 1998 marca aquele que diz ser o ‘antes e depois’ na sua carreira: venceu o Prémio Planeta com a obra “Pequeñas Infamias”. Com o galardão veio também a notoriedade e os seus livros passaram a ser traduzidos em dezenas de línguas. Já Gervasio Posadas é, além de escritor, diretor do “Âmbito Cultural”, a área cultural do El Corte Inglés. Juntos, os irmãos criaram o ateliê de escrita “Yo Quiero Escribir”, uma plataforma online na qual ensinam a alunos com variadas ocupações a arte da escrita.

Qual dos dois se aventurou primeiro na escrita e porquê?

Gervasio Posadas: Foi a Carmen, ela é mais velha que eu e começou primeiro.

Carmen Posadas: Sim, fui eu. Sempre fui bastante calada na minha vida normal e depois descobri esta forma de comunicar com as pessoas. É por isso que escrevo há… nem sei bem. O meu livro mais antigo deve ter uns 45 anos.

“Hoje Caviar, Amanhã Sardinhas” já tem 16 anos (é de 2008) mas só agora foi publicado em português. Porque é que esta tradução foi feita tanto tempo depois do lançamento?

GP: Bem, a verdade é que é um livro que tem sido aquilo a que se chama um non-seller. Por isso, de certa forma, não é que tenha sido um êxito de vendas, mas continua a vender, apesar de já terem passado 16 anos. Há muitas pessoas para as quais este livro significa muito, porque há muita gente que teve de viver noutros países por razões de trabalho. E depois, no final, acho que há muitas pessoas que de alguma forma o recomendaram a amigos portugueses e surgiu a oportunidade de o traduzir para português. As histórias que são contadas são úteis para qualquer pessoa que tenha tido de viver com a sua família no estrangeiro.

Qual foi a maior dificuldade de trabalhar a quatro mãos?

CP: Bem, neste caso foi muito fácil, porque a forma como decidimos abordar o livro ia ser pela voz da nossa mãe e contar todas as experiências do ponto de vista dela. Porque a nossa mãe, a certa altura, queria escrever o seu livro, um livro sobre as suas experiências, concretamente na Rússia, e nunca chegou a fazê-lo. Os anos passaram, na altura ela estava doente e decidimos fazer-lhe uma homenagem escrevendo o livro que ela nunca escreveu.