Depois de vários anos de infortúnio e de pouco protagonismo nas competições europeias, Itália está de regresso. A velhinha Serie A parece voltar a afirmar-se no panorama europeu e nas provas da UEFA. Depois do brilharete do Inter Milão na temporada passada, esta época foi a vez de Atalanta e Fiorentina chegarem à final da Liga Europa e Liga Conferência, respetivamente. A viola, no entanto, já tinha estado na final do ano passado, embora tenha perdido para o West Ham (2-1).

Ainda assim, o cenário parece estar a inverter-se na presente temporada, com a vitória da formação de Bérgamo ante o surpreendente Bayer Leverkusen a marcar esse retorno (3-0). Apesar do feito, nem tudo foi positivo para o futebol italiano. Com a vitória da Atalanta, a Serie A ficou automaticamente com a hipótese de colocar seis equipas na próxima edição da Liga dos Campeões, dado que a equipa de Gian Piero Gasperini já tinha garantida a qualificação pela via interna e a Liga iria receber uma vaga extra – a par da Bundesliga – devido à prestação na presente temporada.

Contudo, era preciso que a Atalanta terminasse foram dos quatro primeiros lugares para que a vaga extra passasse para o sexto classificado, algo que acabou por não acontecer na última jornada da prova, dado que o Bolonha não aproveitou, embora tenha alcançado a presença inédita na competição milionária. Quem acabou por beneficiar desse episódio menos bom para o futebol italiano foi… o Benfica. Como a vaga que sobrou não foi atribuída pela via interna, o regulamento da UEFA prevê que esta seja entregue via ranking UEFA e, nesta ocasião, as águias acabaram por beneficiar do 20.º posto. Deste modo, Portugal terá duas equipas na nova fase de liga da Liga dos Campeões.

Regressando a Itália, um dado adquirido é a possibilidade da Serie A ainda ter a hipótese de colocar nove equipas nas competições europeias da próxima época. Para assim, tudo depende do que fizer a Fiorentina esta quarta-feira. Presente, mais uma vez, na final da Liga Conferência, a viola terminou a Serie A no oitavo lugar, garantindo, internamente, o apuramento para o playoff da terceira prova europeia.

Com isto, caso vença o Olympiacos, de Vezo, David Carmo, Chiquinho, André Horta, Gelson e Podence, esta quarta-feira em Atenas, a Fiorentina garante a nona vaga para Itália, apurando-se diretamente para a Liga Europa e colocando o Torino, nono classificado, no playoff da Liga Conferência. Caso o triunfo caia para o lado grego, sucede-se o mesmo, embora com menos equipas. Nesta circunstância, o Olympiacos – terceiro classificado – garantiria a Liga Europa e apurava o Aris Salónica – quinto – para a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

Bundesliga pode colocar seis equipas na Liga dos Campeões

Apesar de a Serie A ter perdido essa oportunidade na última jornada do Campeonato, há uma Liga com a hipótese de colocar 10 equipas nas competições europeias da próxima época: a Bundesliga. A Liga alemã também esteve em grande na presente temporada e, devido às prestações das suas equipas, também teve direito à vaga extra na Liga dos Campeões.

Nesse sentido, está, para já, garantido que os cinco primeiros vão estar na fase principal da prova milionário. Falamos de Bayer Leverkusen, Estugarda, Bayern Munique, Leipzig e… B. Dortmund. Com a presença na final da Liga dos Campeões, onde vai defrontar o Real Madrid, os die borusen encontram-se no mesmo cenário da Atalanta: em caso de triunfo, a vaga extra passa para o sexto classificado. Assim, quem pode beneficiar é o Eintracht Frankfurt, que regressaria à Liga dos Campeões.

Em sentido inverso, caso seja o emblema espanhol a erguer mais uma Champions, quem tira proveito da conquista é o Shakhtar Donetsk, equipa presente no lado dos campeões do playoff com o coeficiente mais alto.