Quando se diz, entra na internet. Quando entra na internet, não mais sai por tudo o que se possa dizer. Para alguns coisas é bom, para outras nem por isso. Foi isso que aconteceu agora com José Mourinho, técnico que ao longo de quase 25 anos tem dito muitas coisas que fazem as delícias da internet. Quando era treinador do Real Madrid, em 2011, o português “desvalorizou” a ida do antecessor, Manuel Pelligrini, para o Málaga. “Se o Real Madrid me dispensasse, contrariamente a ele, nunca iria para lá. Iria para um grande de Itália ou de Inglaterra”, referiu, num comentário que tentava visar mais o chileno do que o clube. Agora, a imprensa espanhola, da Marca ao Mundo Deportivo, questiona: “Este Fenerbahçe é melhor do que o Málaga?”.

Se pode ou não ser, só mesmo o tempo dirá. Uma coisa é certa: depois de muita especulação sobre o futuro, o português acertou um acordo que estava a ser trabalhado pelo diretor desportivo Mário Branco há quase dois meses e vai rumar à equipa de Istambul, naquele que será o primeiro projeto fora das ligas top 5 europeias em 20 anos depois das passagens por Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e Roma. “Adeptos, não façam planos para a noite de amanhã [domingo]”, escrevia o Fenerbahçe este sábado. O segundo classificado da última Liga turca atrás do Galatasaray, que vai entrar na segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, é o próximo desafio de um José Mourinho “em forma”.

“Decidi que quero ir mas ainda não está fechado. Oficialmente não posso confirmar mas sim, quero ir. Para ir à Liga dos Campeões são três eliminatórias para conseguirmos a qualificação. O Fenerbahçe tem oito jogadores que não vão estar na pré-temporada, antes da primeira ronda. Vai ser difícil mas, como sabem, gosto de desafios. Se eu for para o Fenerbahçe vamos lutar para estarmos na Liga dos Campeões”, admitiu o treinador português aos microfones da Sky Sports durante a final da Champions entre Real Madrid e B. Dortmund, que terminou com o (inevitável) triunfo dos merengues com golos de Carvajal e Vinícius Jr..

O próprio encontro em Wembley mostrou que, mesmo sem clube, Mourinho continua a ser uma verdadeira pop star no meio. E houve dois momentos que ficaram na noite da 15.ª Champions dos espanhóis. Um, numa altura em que falava à TNT, quando foi “consolar” Edin Terzic, técnico dos germânicos. “Ele disse-me que era muito duro e eu disse-lhe ‘O tempo não te vai ajudar, vai ser muito duro para o resto da tua carreira, mas tens de estar muito orgulhoso do trabalho que fizeste, que foi fantástico. Como treinador, não podias fazer mais’. O treinador não pode marcar. O treinador pode organizar, pode dar mentalidade, pode dar confiança. Ele fez tudo. A abordagem foi incrível, foram corajosos, a forma como pressionaram alto e fizeram o bloco. Fizeram tudo bem, menos marcar. Como treinador tem de estar orgulhoso, mas não vai esquecer…”, contou. Num outro mais descontraído, Jude Bellingham pediu ao técnico para tirar uma fotografia com a sua mãe no relvado de Wembley e Mourinho questionou depois o médio quando podia mudar-se… para o Fenerbahçe.

Era neste contexto que chegava o dia D. De domingo, de delírio. José Mourinho deslocou-se num voo privado para o aeroporto de Sabia Göcken, em Istambul, onde foi recebido por uma multidão num momento que ia sendo transmitido no canal de Youtube do clube. De acordo com a imprensa desportiva local, o técnico vai assinar um contrato de duas temporadas, mais uma de opção, por dez milhões de euros por ano mais todos os prémios por rendimento desportivo (os adjuntos ficarão com vínculos de dois milhões/ano). Em paralelo, foi também notícia o relatório de 120 páginas feito por Mário Branco para o treinador, das questões do plantel à formação, passando pelas infraestruturas desportivas e pelo clube.

“Sou o José Mourinho, treinei os melhores clubes do mundo, ganhei as ligas italiana, portuguesa, inglesa e espanhola e a Liga dos Campeões duas vezes. Transformo bons jogadores em grandes jogadores e grandes equipas em campeões”, anunciou o técnico num vídeo curto que foi passando nas redes sociais dos turcos, que antes da apresentação oficial às 17h (horas portuguesas) manteve a emissão no Youtube em direto desde manhã. “Perguntei a Mourinho ‘Porquê nós?’ Ele respondeu: ‘O único objetivo não é apenas ser campeão na Turquia, venho também para ter sucesso na Europa'”, confidenciou também o presidente Ali Koç.

A chegada ao estádio acabou por ser o ponto alto de toda a festa. Houve milhares de adeptos em loucura com o técnico português, uma tentativa de invasão de um adepto para abraçar Mourinho, inúmeras tochas e potes de fumo por parte da claque do Fenerbahçe. Reinava a confusão entre a euforia, com o treinador a falar numa mesa colocada no relvado para “agradecer todos o amor” que sentiu desde que aceitou a missão.

“Obrigado pelo amor que sinto desde o primeiro momento em que o meu nome foi ligado ao Fenerbahçe. Normalmente um treinador é amado depois de vitórias, neste caso sinto que sou amado ainda antes dessas vitórias. Isso para mim é uma grande responsabilidade, que sinto e prometo que a partir deste momento pertenço à vossa família. Esta camisola é a minha pele. O futebol é paixão e não há melhor sítio para sentir essa paixão”, começou por dizer José Mourinho, naquele que será o décimo clube da carreira.

“Desde o momento em que conheci o presidente que quis jogar por vocês. Porque vocês são a alma do clube. Desde o momento que entendi as suas ideias e o projeto, quis logo ser o vosso treinador. Quero trabalhar para o futebol turco, para o Campeonato turco. Quero ajudá-lo a evoluir, mas o mais importante para mim não é futebol turco ou o campeonato turco. O mais importante para mim é o Fenerbahçe! E, para finalizar, quero dizer que a partir do momento em que assinei os vossos sonhos são os meus sonhos”, concluiu numa cerimónia transmitida em direto no Youtube do clube que contou com 250 mil pessoas a assistir.