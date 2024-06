Comemorações dos 500 anos de Camões arrancam "sem orçamento" e deixam "principais atividades" para 2025

Os 500 anos do nascimento de Luís de Camões vão celebrar-se com teatro, cinema, exposições e publicações, mas as principais atividades da programação só acontecem em 2025, já que “não existe orçamento previsto para as comemorações no ano em curso”.

Quem o diz é a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, que garante que a falta de verba foi um dos motivos que levou o Governo de Luís Montenegro a estender para dois anos as comemorações dos 500 anos de nascimento do poeta português, que passam a ter lugar de 10 de junho de 2024, próxima segunda-feira, até 10 de junho de 2026.

“Foi justamente para recuperarmos o tempo perdido, para que no orçamento do próximo ano esteja prevista uma dotação”, explicou ao Observador esta quarta-feira, à margem da cerimónia de apresentação das “linhas de programação” das comemorações, que decorreu no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa (equipamento do qual Rodrigues era diretora antes de chegar à tutela).

Não se sabe, assim, quanto vai custar a programação, apenas que as atividades desenvolvidas até ao final do ano têm “uma dotação orçamental mínima, residual”, assente em “verbas que possamos canalizar de uns projetos para outros, mas sem que se comprometa a abrangência e qualidade do programa”, adiantou Dalila Rodrigues, lembrando que apesar de ser o Ministério da Cultura (MC) a tutelar o ciclo comemorativo, o mesmo conta com a colaboração do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) e do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, ambos com “orçamento próprio”. “Todas as ações a desenvolver pelo Instituto Camões e pelo MNE têm certamente garantida a cobertura orçamental”, atira.