O Governo aprovou esta quarta-feira a estrutura de missão responsável pelas comemorações do V centenário do nascimento de Luís de Camões a realizar entre 10 de junho de 2024 e 10 de junho de 2026, tendo como comissária-geral a professora catedrática Rita Marnoto.

A nova estrutura de missão, criada por Resolução do Conselho de Ministros esta quarta-feira realizado, inclui ainda um diretor executivo, o editor Vasco Silva, nome associado em particular à publicação de Fernando Pessoa.

A criação da estrutura de missão sucede-se à criação do comissariado consultivo encarregado de definir o programa para as comemorações dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões, em 28 de dezembro, que teve por missão definir o programa das comemorações a apresentar à tutela da Cultura, até ao dia 20 deste mês.

A constituição deste comissariado consultivo foi determinada em maio de 2021, por resolução do Conselho de Ministros, estabelecendo a sua composição por representantes das “entidades responsáveis pela coordenação de diversas dimensões do programa”, tendo por missão a definição desse programa, inicialmente até final de 2022, juntamente com a comissária das comemorações desde então designada, a professora Rita Marnoto.

O comissariado, constituído apenas no final de dezembro do ano passado, foi composto por representantes do Camões Instituto, da Biblioteca Nacional de Portugal, da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, e pelo diretor-geral das Artes.

Professora catedrática da Universidade de Coimbra, Rita Marnoto tem-se consagrado ao ensino e à investigação da literatura italiana e da literatura portuguesa, tendo uma extensa bibliografia dedicada a Luís Vaz de Camões.

O editor Vasco Silva é o responsável por várias antologias de autores portugueses, como “Amar é Pensar – Antologia de Poemas de Amor de Fernando Pessoa” e “Obra Essencial de Mário de Sá-Carneiro – Edição do Centenário”, seguindo o plano da obra integral feito por Fernando Pessoa para a edição do autor de “Consissão de Lúcio”, publicadas pela E-Primatur.