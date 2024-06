Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Os aliados ocidentais celebram nesta quarta-feira os 80 anos do desembarque da Normandia, França, que foi decisivo para o curso da II Guerra Mundial na Europa, numa altura em que a guerra assola novamente o continente.

O conflito da Rússia contra a Ucrânia, iniciado em fevereiro de 2022, será um dos temas das conversas na cerimónia, mas também em encontros bilaterais do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, um dos convidados.

A cerimónia na Normandia vai contar com chefes de Estado como Emmanuel Macron (França), Joe Biden (Estados Unidos), Sergio Mattarella (Itália) e do Rei Carlos III (Reino Unido), bem como o chanceler alemão, Olaf Scholz.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Rússia, convidada há 10 anos e antiga aliada dos Estados Unidos e do Reino Unido contra a Alemanha nazi, foi formalmente excluída das cerimónias devido à invasão da Ucrânia, numa ausência simbólica das tensões atuais na Europa.

Em 6 de junho de 1944, mais de 156.000 militares desembarcaram nas costas da Normandia em cinco praias que receberam os nomes de código Omaha, Gold, Juno, Sword e Utah.

A força era constituída principalmente por tropas norte-americanas, britânicas e canadianas, mas a operação incluiu apoio naval, aéreo e terrestre australiano, belga, checo, holandês, francês, grego, neozelandês, norueguês e polaco.

O Dia D, como ficou para a História, foi a maior invasão anfíbia da guerra, e permitiu abrir uma nova frente, aliviando a pressão sobre a União Soviética a Leste.

A II Guerra Mundial (1939-1945) só viria a terminar cerca de um ano depois, em agosto, com a rendição do Japão após o lançamento de bombas atómicas norte-americanas em Hiroshima e Nagasaki, três meses depois da capitulação alemã.

Joe Biden inicia uma visita oficial a França após as celebrações e, segundo a presidência francesa, vai reunir-se com Emmanuel Macron no sábado.

“Numa altura em que, 80 anos após a Libertação da Europa, a guerra regressa ao continente, os dois presidentes vão discutir o apoio inabalável e a longo prazo a dar à Ucrânia”, disse a presidência francesa.

Aos encontros na Normandia, seguem-se oportunidades para novas conversas nas cimeiras do G7 (as sete maiores economias mundiais), de 13 a 15 de junho, em Itália, e da NATO (sigla inglesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte), de 9 a 11 de julho, nos Estados Unidos.