O Petit Palais — Museu de Belas Artes de Paris inaugura na quarta-feira, pela primeira vez, uma exposição dedicada à Arte Urbana, que inclui trabalhos dos portugueses Vhils e Add Fuel.

“Pela primeira vez, o Petit Palais abre as portas aos artistas urbanos, convidando-os a participar num diálogo subtil com as suas coleções permanentes e a sua arquitetura“, lê-se no site oficial do museu, sobre “We are here“, uma mostra de entrada gratuita.

A exposição inclui mais de 200 trabalhos de “artistas chave” da Arte Urbana, entre os quais os norte-americanos Shepard Fairey e Swoon, o britânico D*Face, o chileno Inti, o francês Invader e os portugueses Vhils e Add Fuel.

Com curadoria da diretora do Petit Palais, Annick Lemoine, e do diretor da Galerie Itinerrance, Mehdi Ben Cheikh, a exposição foi desenhada “como um tributo aos salões e feiras de arte de outros tempos, como o Salon des Refusés e o Salon d’Automne, que estiveram na origem de várias revoluções artísticas no final do século XIX e início do século XX”.

De acordo com o museu, a “cenografia imersiva” da mostra “convida o público a descobrir a diversidade e riqueza do movimento próspero da Arte Urbana”.

“We are here” estará patente até 17 de novembro.

Entretanto, é inaugurado brevemente em Paris, na nova estação de metro do aeroporto de Orly um mural da autoria de Vhils, composto por mais de onze mil azulejos esculpidos.

No mural, em azul e branco, veem-se dois rostos e parte da torre Eiffel, de acordo com imagens partilhadas pelo artista nas redes sociais.