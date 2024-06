A ministra da Saúde apresentou em dezembro de 2023 um relatório de licença sabática na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa no qual copiou e traduziu partes da estrutura do programa de um curso que tinha frequentado em Londres, sem fazer referência a tal, noticia o jornal Público. O conselho científico da instituição considerou em janeiro deste ano haver uma “transposição de um programa pedagógico já existente numa universidade inglesa”.

Ana Paula Martins foi professora auxiliar do Departamento de Farmácia, Farmacologia e Tecnologias em Saúde na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa até agosto de 2022. Esteve em licença sabática entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. Um dos objetivos que a própria definiu para este período foi a “apresentação de um plano curricular estratégico para a concretização do programa de formação avançada em Farmacoepidemiologia”, segundo o relatório da licença citado no jornal.

Entre 2020 e 2022, a atual ministra da Saúde frequentou um curso na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres e terá copiado parte da estrutura deste curso no relatório da licença. O conselho científico da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, o órgão de supervisão científica, deu conta em janeiro deste ano do que considerou ser uma “transposição” na sua proposta de formação avançada, segundo atas a que o Público teve acesso. Nesta altura, Ana Paula Martins era presidente do conselho de administração do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A autora menciona na introdução do programa que redigiu que frequentou o referido curso, mas depois não fará qualquer referência à utilização dos seus conteúdos. Segundo o jornal, o programa da ministra terá uma estrutura base igual à do curso britânico, assim como os objetivos, embora os do curso sejam quatro e os do programa português sejam três. A avaliação também será semelhante.

Já em março de 2024, o conselho científico concluiu que que Ana Paula Martins “cumpriu o programa de trabalhos proposto”. A atual ministra disse não ter conhecimento da primeira ata até ser contactada pelo jornal e não ter sido ouvida sobre as inconformidades referidas.