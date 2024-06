O Brasil deu um passo decisivo para chegar aos quartos de final da Copa América em futebol, ao bater, e eliminar, o Paraguai por 4-1, na segunda jornada do Grupo D, em Paradise, no Nevada.

No Allegiant Stadium, o ‘onze’ de Dorival Júnior ’emendou’ o ‘nulo’ com a Costa Rica e ganhou um grande avanço em matéria de golos para a derradeira jornada, sendo que terá de ganhar à Colômbia, a fechar, se quiser vencer o agrupamento. Mas

Vinicius Júnior foi a figura do encontro, ao marcar dois golos, aos 35 e 45+5 minutos, quase replicando os três que tinha somado nas primeiras 31 internacionalizações pela ‘canarinha’.

Savinho, aos 43 minutos, e Lucas Paquetá, aos 65, de grande penalidade, depois de falhar uma primeira, com 0-0, aos 31, apontaram os outros tentos do Brasil, enquanto Omar Alderete faturou para os paraguaios, aos 48.

Em relação ao ‘nulo’ face à Costa Rica, Dorival Júnior fez entrar o portista Wendell e Savinho para os lugares e Arana e Raphinha, enquanto o argentino Daniel Garnero trocou apenas Caballero por Bobadilla em relação ao 1-2 com a Colômbia.

O primeiro remate foi do Brasil, por João Gomes, de fora da área, por cima, aos seis minutos, mas a primeira grande ocasião foi do Paraguai, com o ex-portista Militão a desviar um remate de Bobadilla e a obrigar Allison a grande defesa, aos 15.

Aos 23 minutos, Marquinhos cabeceou por cima, aos 25, Rodrygo perdeu muito tempo e, aos 30, Cubas desviou com o braço um remate de Lucas Paquetá e o árbitro marcou penálti, que o jogador do West Ham desperdiçou, ao rematar ao lado do poste esquerdo, aos 31.

O Brasil nem teve tempo para acusar o golpe, pois, adiantou-se aos 35 minutos, com Vinicius a iniciar a jogada e a concluí-la, com classe, na cara do guarda-redes, depois de intervenções de Rodrygo, Bruno Guimarães e Paquetá, na assistência.

A formação paraguaia quase empatou aos 40 minutos, num desvio de Villasanti a um centro/remate de Enciso, mas, aos 43, o Brasil ainda esteve mais perto, num ‘tiro’ à barra de Bruno Guimarães.

No mesmo minuto, os ‘canarinhos’ chegaram, porém, ao segundo, por Savinho, que aproveitou da melhor maneira uma assistência involuntária de Espinoza, na sequência de um remate de Rodrygo defendido para a frente por Rodrigo Morínigo.

Ainda antes do intervalo, aos 45+5 minutos, e após grande confusão entre jogadores das duas equipas, o Paraguai ‘ofereceu’ mais um golo aos brasileiros, desta vez Alderete, que controlou Rodrygo, mas atirou contra Vinicius, para o ‘bis’ do ‘madrileno’.

O jogador do Getafe acabou a primeira parte com uma falha comprometedora, mas ‘compensou-a’ no início da segunda, aos 48 minutos, com um grande ‘tiro’ de pé esquerdo de fora da área, que entrou junto ao poste esquerdo da baliza do surpreendido Alisson.

Pouco depois, aos 51 minutos, Alisson teve de se aplicar para parar um grande remate de Enciso, sobre a esquerda, mas o Brasil ‘estancou’ aí a reação paraguaia e ‘acabou’ com o jogo aos 65, com Paquetá desta vez a acertar um penálti, após mais uma mão ‘à queima’ na área, desta vez de Villasanti.

Até final, ambas as equipas poderiam ter voltado a marcar, mas, com a proliferação de substituições, o jogo perdeu qualidade, sendo que o Paraguai ainda acabou reduzido a 10, por expulsão, com vermelho direto, de Cubas, aos 85 minutos.

No outro jogo do grupo, a Colômbia venceu a Costa Rica por 3-0, em Glendale, no Arizona, e carimbou por antecipação o passaporte para os quartos de final da Copa América em futebol.

O ex-portista Luis Díaz, aos 31 minutos, de grande penalidade, o central Davinson Sánchez, aos 59, de cabeça, na sequência de um canto, e Jhon Córdoba, aos 61, isolado pelo também ex-portista James Rodríguez, selaram o triunfo dos ‘cafeteros’.

Depois do 2-1 ao Paraguai, a formação comandada pelo argentino Néstor Lorenzo passou a somar seis pontos e tem garantido um lugar na fase a eliminar, numa altura em que soma 10 vitórias consecutiva e 25 jogos sem perder. Segue-se o Brasil.

Com um ponto, e depois do ‘heroico’ empate a zero face aos ‘canarinhos’, a Costa Rica continua na corrida pelo apuramento, sendo que na última ronda defronta o Paraguai.

No State Farm Stadium, casa dos Arizona Cardinals, equipa de futebol americano (NFL), a Colômbia entrou melhor e criou as primeiras oportunidades, desperdiçadas por Johan Mojica, aos seis minutos, e James Rodríguez, aos 20.

Aos 28 minutos, o guarda-redes Patrick Sequeira fez uma falta escusada sobre Jhon Córdoba e o árbitro assinalou de pronto grande penalidade, que, aos 31, Luis Díaz transformou, com Sequeira a cair para a direita e a bola a seguir para a esquerda.

Na parte final da primeira parte, a melhor ocasião ainda foi dos ‘cafeteros’, num cabeceamento de Davinson Sánchez por cima da barra, após canto na direita de James.

A segunda parte não trouxe novidades, com os colombianos a continuarem por cima e a chegarem ao segundo golo aos 59 minutos, quando, após um canto apontado na esquerda por Jhon Arias, o central Davinson Sánchez cabeceou desta vez de forma certeira.

Dois minutos volvidos, a Colômbia acabou, em definitivo, com o jogo, ao chegar ao terceiro golo: após um arranque pelo corredor central, Davinson Sánchez colocou a bola em James, para este isolar Jhon Córdoba, que atirou fora do alcance de Sequeira.

Até ao fim, foram ainda os colombianos que estiveram mais perto de faturar, nomeadamente num contra-ataque, aos 76 minutos, após canto favorável à Costa Rica, com Luis Díaz a isolar Yaser Asprilla, e este a atirar a rasar o poste direito.