O guarda-redes internacional grego Vlachodimos, antigo jogador do Benfica, é reforço do Newcastle, proveniente do Nottingham Forest, informaram os dois clubes da Liga inglesa de futebol.

Odysseas Vlachodimos chega aos “magpies” depois de ter estado uma época no Nottingham Forest, equipa pela qual efetuou apenas sete jogos.

“Estou muito feliz por me juntar ao Newcastle United. É uma honra fazer parte deste grande clube, com grandes jogadores e um grande treinador. Estou ansioso por começar”, disse o guarda-redes, citado pelo seu novo clube.

O emblema inglês não adiantou qual a duração do contrato com o jogador, de 30 anos.

Pelo Benfica, que deixou no início da última época depois de ter sido criticado pelo treinador Roger Schmidt, o guarda-redes conquistou dois campeonatos e duas Supertaças Cândido Oliveira.