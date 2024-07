O mercado automóvel em Portugal cresceu 7,8% no primeiro semestre de 2024, face ao mesmo período do ano anterior, divulgou esta segunda-feira a ACAP — Associação Automóvel de Portugal.

“De janeiro a junho de 2024, foram colocados em circulação 137.195 novos veículos, o que representou um aumento de 7,8% relativamente ao mesmo período do ano anterior”, sinaliza a ACAP, em comunicado.

Todas as categorias de veículos registaram um aumento no número de matrículas nos primeiros seis meses do ano: os ligeiros de passageiros cresceram 5,7%, os ligeiros de mercadorias 22,9% e os pesados 14,7%.

Os dados mostram ainda que, no primeiro semestre do ano, “51,7% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos“, sendo que 16,5% dos veículos ligeiros de passageiros novos eram elétricos.

Por outro lado, olhando para os dados mensais, é possível verificar que em junho “foram matriculados em Portugal 24.561 veículos automóveis, ou seja, menos 4,7% que no mesmo mês de 2023“, ainda que este ano tenha tido menos dois dias úteis do que em 2023.

Enquanto o número de automóveis ligeiros de passageiros novos matriculados em junho caiu 8,4% face ao período homólogo, o mercado de ligeiros de mercadorias cresceu 10,1% e os veículos pesados (de passageiros e de mercadorias) aumentaram 56,4%.

A ACAP indica ainda que, no sexto mês do ano, o peso dos elétricos foi de 18,9% do mercado.