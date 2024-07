Em atualização

Um homem morreu esta manhã na sequência de uma colisão entre um pesado de mercadorias e um carro, na Ponte Nova do Arade, ao quilómetro 44 da Estrada Nacional 125, em Portimão.

A circulação na ponte está interrompida, em ambos os sentidos, situação que se mantinha às 10h50. Fonte da GNR adiantou ao Observador que a circulação deverá ser normalizada até às 11h30, após ser concluída a limpeza da estrada e a retirada dos veículos.

O Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve confirmou a morte do condutor do automóvel.

O alerta para o acidente foi dado às 6h34 e foram mobilizados para o local 13 elementos dos bombeiros de Portimão, Rotas do Algarve, GNR e INEM, apoiados por sete veículos.