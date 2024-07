Em atualização

Três pessoas morreram e sete estão desaparecidas depois de uma embarcação de pesca se ter virado na manhã desta quarta-feira ao largo das praias de São Pedro do Moel e de Vieira de Leiria, segundo disse fonte da Autoridade Marítima.

Ao Observador fonte do Autoridade Marítima, que também divulgou um vídeo captado de um barco salva-vidas, disse que o alerta para o naufrágio da traineira Virgem Dolorosa a uma milha náutica a oeste de costa entre as duas praias às 4h33.

Ainda segundo a mesma fonte, foram iniciadas as buscas com quatro embarcações de pesca tendo sido resgatadas dez pessoas (2 em estado de choque, “uma com muitas dores e outra aparentemente falecida”) tendo sido transportados para o Porto da Figueira da Foz. Os tripulantes indicaram que estariam 14 pessoas a bordo sendo que oito estavam desaparecidas, continuou a mesma fonte, referindo no entanto, que esta informação “não é confiável face ao estado de choque dos tripulantes resgatados”. Mais tarde a Autoridade Marítima adiantou que eram 17 as pessoas a bordo.

Foi “ativada de imediato uma embarcação da Estação Salva-vidas da Nazaré para as buscas, um helicóptero da Força Aérea e uma equipa de vigilância aérea (drones) do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré”, acrescenta a fonte da Autoridade Marítima. Atendendo “à profundidade do local do afundamento foi ativado também o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima”.

Ao chegar ao local, o barco salva-vidas “confirmou que a embarcação se encontrava apenas virada”, tendo sido recolhidos mais dois náufragos pelas 6h00 por uma embarcação auxiliar.

No local estão 38 elementos e 20 meios de socorro.