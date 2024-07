O comissário da Polícia de Ordem Pública (POP) guineense emitiu esta quinta-feira uma ordem de proibição de condução de motorizadas sem capacete e avisou que aqueles veículos só podem transportar até dois passageiros.

A ordem ainda indica que, doravante, os condutores de motorizadas têm de estar munidos da respetiva carta de condução.

A decisão do Governo, transmitida ao público pelo comissariado da POP, entra em vigor a partir desta quinta-feira e a partir da próxima semana serão desencadeadas operações de vigilância nas vias públicas.

Na Guiné-Bissau, devido à falta de uma rede de transporte público, os cidadãos recorrem às motorizadas, vulgarmente conhecidas por moto-taxis para as deslocações nas suas comunidades e em várias zonas de Bissau.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Tanto os condutores das motorizadas como os passageiros não costumam utilizar capacetes.

“É um hábito ver pessoas a circular nas motos sem capacete. Até se constata pessoas nas motos com o capacete pendurado no guiador. Isso não pode continuar, porque não há dia em que não temos registo de acidente mortal com as motos”, observou o comissário nacional da POP, general Salvador Soares.

O comissário da POP guineense esclareceu igualmente que “é inaceitável” que as motorizadas de transporte público carreguem “dois, três, até quatro passageiros”.