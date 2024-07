O Uruguai, 15 vezes vencedor da Copa América em futebol, qualificou-se no sábado para as meias-finais da edição 2024, ao bater o Brasil por 4-2, no desempate por penáltis, após 90 minutos sem golos, em Paradise, no Nevada.

A formação ‘celeste’, que não vence a prova desde 2011, prevaleceu na ‘lotaria’, ao acertar quatro de cinco pontapés, enquanto os ‘canarinhos’ só concretizaram dois de quatro, tendo falhado Éder Militão e Douglas Luiz.

Nas meias-finais, em encontro marcado para quarta-feira, pelas 20:00 locais (01:00 de quinta-feira em Lisboa), em Charlotte, o Uruguai defronta a Colômbia, campeã em 2001, que goleou nos ‘quartos’ o Panamá por 5-0.