O Ministério da Justiça e os sindicatos da guarda prisional chegaram esta quarta-feira a um entendimento sobre o aumento do suplemento de missão em 300 euros, existindo “acordo fechado” para ser assinado brevemente, adiantou fonte do Governo.

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, apresentou uma proposta muito similar àquela que o Ministério da Administração Interna apresentou aos sindicatos da PSP e associações da GNR, que assenta em 200 euros já a partir deste mês, mais 50 euros em janeiro de 2025 e outros 50 euros em janeiro de 2026, num total de 300 euros de aumento.

A mesma fonte referiu à Lusa que o documento está a ser preparado e será assinado pelos três sindicatos presentes na reunião: Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional e Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional.