Suplementos da PSP e GNR. O dia em que um acordo separou os polícias

À quinta foi de vez. E, mesmo assim, não foi com todos os sindicatos das forças policiais. O Governo conseguiu levar o seu acordo a avante e, esta terça-feira, quatro sindicatos aceitaram a proposta apresentada no mês passado por Margarida Blasco, ministra da Administração Interna, depois de quase oito horas de negociações. Ainda que nem todas as estruturas sindicais tenham dado luz verde, todos os agentes da PSP e militares da GNR vão ter o seu recibo de vencimento alterado: mais 200 euros na componente fixa do suplemento já este ano e mais dois aumentos de 50 euros nos próximos dois anos. Ou seja, no total, o aumento é de 300 euros e a este valor é sempre acrescentada a componente variável, que corresponde a 20% do salário de cada um dos trabalhadores.

Mas a negociação não foi fácil e este é um momento de afastamento entre sindicatos. Se durante as últimas quatro reuniões que aconteceram no Ministério da Administração Interna todos os sindicatos se fizeram representar através da Plataforma da PSP e GNR — criada para estas negociações –, agora foi cada um por si. E a tutela agendou para o dia inteiro reuniões individuais com cada um dos sindicatos para discutir a mesma proposta que já tinha sido apresentada anteriormente. Aliás, nas últimas semanas, o Governo fez questão de dizer várias vezes que a proposta se mantinha e Luís Montenegro deu uma ajuda, avisando que não ia acrescentar “nem mais um cêntimo” ao que já tinha sido apresentado.

Com reuniões separadas, os entendimentos não foram os mesmos. Uns decidiram aceitar, mesmo dizendo que o que foi proposto não é o cenário ideal, outros mantiveram o que têm defendido e abandonaram o edifício da tutela sem acordo e alguns já nem entraram no MAI. No fim, chegaram as críticas a quem aceitou o acordo, com um dos sindicatos a admitir que esta decisão “hipoteca quaisquer reivindicações futuras”.

Quase oito horas de negociações e um entre e sai de sindicatos

A primeira reunião estava marcada para as 10h30, com o Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia (SNOP), e, de facto, começou a horas. A partir daí é que os planos de agenda do ministério tutelado por Margarida Balsco começaram a falhar — estava previsto que cada encontro durasse meia hora, mas a intenção não foi de todo cumprida.

Logo na primeira reunião, apurou o Observador, Margarida Blasco avançou com a mesma proposta que tinha apresentado no último encontro com a plataforma dos polícias. Mas tinha mais uma promessa: rever a estrutura salarial da PSP e da GNR já a partir do próximo ano. Este ponto agradou ao SNOP, que aproveitou para lançar outras reivindicações, como a revisão do suplemento de turno, de fardamento e patrulha e ainda a revisão da portaria que regula o sistema de avaliação da PSP.

Com todas estas promessas em cima da mesa, estava aberto o caminho para chegar a um consenso. Faltava, no entanto, falar com os restantes sindicatos que aguardavam no exterior do edifício. Assim que estas propostas foram comunicadas, Bruno Pereira, presidente do SNOP, quis reunir com alguns dos grupos sindicais — aqueles que acabaram por assinar o acordo — para transmitir o que tinha sido dito e para discutir possibilidades.