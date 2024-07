Ao mesmo tempo que a bola rola no Campeonato da Europa na Alemanha, decorre, nos Estados Unidos, a Copa América, prova que reúne as melhores seleções da América do Sul e, pela primeira vez, da América do Norte. Já sem o Brasil em prova, a Argentina venceu o Canadá e garantiu a primeira vaga na final. Na segunda meia-final, disputada na madrugada desta quinta-feira, a Colômbia venceu o Uruguai (0-1).

Num jogo quente, bem à imagem do futebol sul-americano, Jefferson Lema fez o único golo da partida na primeira parte, que terminou com a expulsão de Daniel Muñoz. Os uruguaios não conseguiram reverter o resultado no segundo tempo e disseram adeus à competição. Contudo, no final do jogo, um episódio de violência nas bancadas marcou a partida.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No Estádio Bank of America, em Charlotte, na Carolina do Norte, os adeptos uruguaios e colombianos envolveram-se em confrontos, com as famílias dos jogadores incluídas no conflito. Perante isso, Darwin Núñez, antigo jogador do Benfica, saltou do relvado para a bancada e envolveu-se na troca de agressões para proteger os familiares.