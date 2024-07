Começou esta sexta-feira o primeiro de quatro dias de casamento de Anant Ambani, o filho mais novo do homem mais rico da Índia. Depois de sete meses de celebração, Anant Ambani e a sua noiva, Radhika Merchant, filha de uma família de empresários que dirige a farmacêutica indiana Encore Healthcare, vão, por fim, casar, com uma festa mega-extravagante onde não faltarão celebridades.

Ao Centro de Convenções Jio World, em Mumbai, John Cena, Nick Jonas e a mulher, Priyanka Chopra, foram as primeiras a chegar, de uma lista que inclui ainda David e Victoria Beckham, as irmãs Kim e Khloe Kardashian, Mike Tyson e Jean-Claude Van Damme. No campo da política, a lista de convidados para este fim de semana passa por antigos primeiros-ministros britânicos, como Tony Blair e Boris Johnson. O mundo dos negócios estará representado pelo presidente da Samsung Electronics, Jay Y. Lee; o presidente da HP, Enrique Lores; o CEO da Saudi Aramco, Amin H Nasser; entre outros.

Depois de Justin Bieber ter atuado nas celebrações do casamento de Anant Ambani e Radhika Merchant no início de julho, para celebrar a Sangeet, uma tradicional noite de música e dança, o mistério sobre quais estrelas vão dar música à festa deste fim de semana mantêm-se com Adele a ser o nome mais falado, junto de Drake e Lana del Rey.

Esta sexta-feira decorre o casamento com rituais hindu (Shubh Vivah) seguido de uma outra cerimónia (Shubh Aashirhad) para benzer os noivos, programada para o dia seguinte. O copo de água (Mangal Utsav) acontece no dia 14 e marca o início da vida a dois. As datas foram minuciosamente escolhidas seguindo a tradição hindu de o casamento acontecer em dias auspiciosos baseados nas datas de nascimento dos noivos. Na segunda-feira, 15, haverá um copo de água para os funcionários da residência Ambani.

Ainda não há número sobre a extravagância do fim de semana mas, no total, os gastos de todas as festas, viagens, luxos estarão entre 121 e os 143 milhões de euros, estimou Ashwini Arya, especialista de casamentos indianos à BBC. O também britânico Daily Mail foi mais longe nos cálculos e chegou à quantia de 294 milhões de euros. Perto ou longe da realidade, as conclusões deverão ser conhecidas só depois do fim de semana.

Mukesh Ambani é herdeiro de uma petrolífera — Reliance Industries Limited — e dedicou os últimos anos às indústrias da tecnologia, das energias renováveis e do retalho. Lançou, em 2016, a rede móvel Reliance Jio que já detém um serviço de streaming, uma rede de banda larga em fibra, uma aplicação de videoconferência e pagamentos digitais. É também proprietário da Reliance Retail, um negócio de retalho que vende desde mercearias a smartphones. Em 2022, revelou que são os seus três filhos que vão assumir a totalidade dos seus negócios e do património. A sua fortuna está avaliada em 114,4 mil milhões de dólares (cerca de 105 mil milhões de euros).