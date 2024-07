Quatro jovens, com 18 e 19 anos, morreram, esta madrugada, num despiste em Melgaço, no distrito de Viana do Castelo. O veículo ligeiro despistou-se na Estrada Municipal 202, acabando por colidir com uma árvore, indicou uma fonte da GNR, citada pela Lusa.

Segundo o Jornal de Notícias, os jovens estavam num encontro de amigos (com outros 25 a 30 jovens) que costumavam realizar no parque de campismo de Lamas de Mouro. Todos são naturais da zona de Melgaço. No carro, que se despistou e chocou contra uma árvore, incendiando-se de seguida, seguiam seis jovens.

Três das vítimas mortais morreram no local e uma outra acabou por morrer a caminho do Hospital de Viana do Castelo. Naquela unidade hospital, estão internadas duas outras vítimas, uma deles em estado grave. A outra encontra-se fora de perigo.

Na origem do acidente terá estado um desafio, que passava por acelerar o carro numa estrada secundária com pouco trânsito. Aquela é uma via que, dizem moradores da zona, é frequentemente utilizada por “aceleras”.