Carlos III volta à Austrália 30 anos após atentado que lhe valeu o rótulo de "Sua Frieza Real"

Com Buckingham a confirmar a visita do casal real à Austrália, no próximo mês de outubro, recuamos a 1994 e ao dia em que um jovem de 23 anos apontou uma arma ao então príncipe de Gales.