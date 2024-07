A ministra da Saúde disse esta segunda-feira compreender o recuo de Vitor Almeida, que tinha aceitado presidir ao INEM, e reconheceu que as exigências feitas eram “razoáveis” mas que o Governo não as podia garantir “de um dia para o outro”.

Nós compreendemos que a situação em que o INEM está pode levar a algumas exigências que o Dr. Vítor Almeida fez, que são perfeitamente razoáveis, mas, em boa verdade, não podemos de um dia para o outro garantir que o INEM, em dois ou três meses, consegue reconstruir-se de maneira a dar resposta” ao que o responsável pretendia, afirmou Ana Paula Martins.

O médico Vítor Almeida tinha sido convidado para a presidência do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) — depois da demissão de Luís Meira, na sequência da polémica com o contrato dos helicópteros de emergência médica — e tinha aceitado numa primeira fase. Depois, acabou por recuar, revelando que o Governo não respondeu positivamente às exigências que fez.

Em declarações esta segunda-feira aos jornalistas, à saída de uma visita à Unidade de Saúde Familiar Inovar, em Corroios (Seixal), Ana Paula Martins disse que encontrou o INEM numa situação “muito difícil” e reconheceu: “É muito difícil, de facto, entrar numa instituição que ao longo dos anos (…) tem vindo a acrescentar dificuldades e problemas, apesar dos profissionais que lá trabalham, que são absolutamente extraordinários“.

Compreendemos perfeitamente a decisão”, disse a ministra, acrescentando: “Vamos continuar o nosso trabalho. O INEM é muito importante para o país, contamos com todos os peritos e com as pessoas que há muitos anos conhecem o INEM, que já fizeram parte dele e de certeza que vão ajudar a refundá-lo”.

Sobre o anúncio do PCP de que vai chamar a ministra com urgência ao Parlamento, em sede de comissão parlamentar, para prestar esclarecimentos sobre a real capacidade do INEM para assegurar meios de socorro às populações, a ministra disse estar disponível para prestar todos os esclarecimentos aos deputados.

Estou com toda a disponibilidade e, no dia em que for marcado, lá estarei para responder a todas as perguntas que tiverem para fazer sobre o INEM e, naturalmente, toda a informação será partilhada com os deputados“, afirmou Ana Paula Martins.

Na semana passada, numa audição na comissão parlamentar de Saúde, a ministra revelou que o Governo pediu à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) uma auditoria de natureza técnica sobre os indicadores de resultado da resposta do INEM.

Ana Paula Martins anunciou igualmente a constituição de uma comissão de peritos independentes e com experiência em urgência e emergência médica para analisar como se poderá refundar o INEM.

No início do mês, o Ministério da Saúde tinha anunciado a realização de uma auditoria administrativa e financeira ao INEM, tendo mais tarde a ministra explicado que pretende “perceber exatamente” vários processos, nomeadamente a contratação de helicópteros e ambulâncias e ajustes diretos no instituto.