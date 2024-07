Está na estrada a derradeira semana da 111.ª Volta a França. Depois de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ter dominado a segunda semana e aumentado a vantagem na geral para 3.09 minutos, a corrida entra na fase decisiva praticamente resolvida, embora nos últimos anos Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) tenha aproveitado os momentos de quebra do esloveno para ganhar muito tempo.

“Temos de estar confiantes de que podemos ir ao nosso ritmo. Temos uma equipa muito boa. Vingegaard disse que não vai desistir e acho que está correto. Vai ser uma última semana muito dura e tenho a certeza que vamos ver fogo de artifício. Vamos fazer a nossa corrida e dar tudo para defender o nosso lugar”, partilhou o camisola amarela durante o último dia de descanso e antes da sua 100.ª etapa na Grande Boucle.

“Se alguém é melhor, temos de o aceitar. O Tadej está melhor neste momento. Espero conseguir dar a volta à situação na terceira semana. Ele tira coragem da sua experiência. Sabemos que ele já teve um dia mau na terceira semana no passado. Ainda pode acontecer muita coisa. Vou continuar a lutar com tudo o que tenho. Ainda não perdi a fé”, garantiu, por sua vez, o dinamarquês.

Foi nesta toada que os corredores entraram para a 16.ª etapa, entre Gruissan e Nîmes, com 188,6 quilómetros e um final favorável aos sprinters, que tinham aqui a derradeira oportunidade para triunfar. Sem fuga e com uma corrida lenta desde o início — foi a terceira primeira hora mais lenta deste Tour (37,9 km/h) —, as emoções ficaram guardadas para a segunda parte da etapa. Foi nessa altura que Thomas Gachignard (TotalEnergies) atacou e chegou a ter uma vantagem superior a dois minutos.

Contudo, a 25 quilómetros da chegada, o ciclista francês foi alcançado pelo pelotão, que seguiu compacto até ao fim. Na aproximação a Nîmes, uma queda numa rotunda levou Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) ao chão, retirando-o da discussão da etapa. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) lançou o sprint que terminou com a vitória do companheiro Jasper Philipsen. O belga ficou à frente de Phil Bauhaus (Bahrain Victorius) e Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), somou o terceiro triunfo neste Tour e aproximou-se de Girmay na classificação dos pontos (376 contra 344).

????Cuando Van der Poel prende la mecha… ¡Pónganse a temblar! ????Llevando en calesa a Jasper Philipsen, que logra su tercera victoria de etapa en este Tour de Francia #TDF2024 #TourRTVE16J ????https://t.co/5LBMdFN1AB pic.twitter.com/gAMUXZGyBj — Teledeporte (@teledeporte) July 16, 2024

Na geral, as contas mantiveram-se intactas, com Tadej Pogacar a chegar aos Alpes com 3.09 minutos de vantagem para Jonas Vingegaard e 5.19 para Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). João Almeida está na quarta posição, a 10.54 do companheiro.