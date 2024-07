Dois homens, de 31 e 49 anos, morreram e uma jovem ficou ferida na sequência de uma colisão entre duas motas, na freguesia de Montenegro. O acidente ocorreu esta sexta-feira, um dia depois do arranque da 42ª Concentração Internacional de Motos de Faro.

Segundo o Notícias ao Minuto, que falou com o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, o acidente ocorreu fora do recinto do evento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Antes de chegar a uma rotunda que chamam a Rotunda do Caranguejo, que tem um parque de estacionamento de terra batida, houve uma colisão frontal entre dois motociclos, do qual resultou a morte dos respetivos condutores e um ferido grave, uma outra ocupante que ia a pendura numa das motos”, disse o capitão António Ramos à agência Lusa.

O alerta foi dado pelas 17h45 e a vítima em estado grave foi transportada para o Hospital de Faro. Todas as vítimas são de nacionalidade portuguesa adianta o jornal Algarve Primeiro.

Pelas 19h00, a estrada onde ocorreu o acidente, a municipal 527-1, que liga a rotunda do aeroporto Internacional Gago Coutinho, em Faro, à rotunda de acesso à ponte da praia de Faro, e “houve a necessidade de cortar a circulação rodoviária na via para a remoção” dos destroços e o levantamento dos cadáveres, operação que ainda decorria pelas 19h30.

“Enquanto decorrerem trabalhos na via, não é possível circular naquele troço”, alertou o oficial da GNR, assegurando que as equipas de emergência e socorro estão a fazer os possíveis por repor a circulação o mais rapidamente possível para libertar o acesso de e para a praia de Faro.

O presidente do Moto Clube de Faro, José Amaro, lamentou a morte de dois motociclistas e transmitiu os pêsames às famílias e amigos das vítimas.

“Não tenho muita informação, mas sei que infelizmente houve um acidente e faleceram duas pessoas”, afirmou, esclarecendo que a colisão se deu “na estrada para a praia”, que também dá acesso ao recinto para o Vale das Almas, local onde se realiza a concentração de motos de Faro.

No local estiveram 29 operacionais, entre eles da Cruz Vermelha, do INEM, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e dos bombeiros, acompanhados por 15 veículos.

A GNR anunciou na quarta-feira que iria realizar uma operação de patrulhamento e de controlo e fiscalização rodoviária entre quinta-feira e domingo, especialmente direcionada para os acessos à área onde decorre a 42.ª Concentração Internacional de Motos, nos arredores de Faro.

Segundo a Guarda, no âmbito da operação “Concentração Moto de Faro”, irão ser intensificadas as ações de patrulhamento e de controlo e fiscalização rodoviária nessas áreas.

O objetivo desta operação especial é “prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego rodoviário e apoiar os utentes das vias, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança, sensibilizando os utentes destes veículos para os perigos resultantes da condução imprudente de motociclos e ciclomotores de duas rodas”, justificou na ocasião a GNR num comunicado.

Até domingo, o Vale das Almas, recebe perto de 20 mil pessoas de todas as nacionalidades, número limite para o esquema de segurança montado, disse o presidente do Motoclube de Faro.

Notícia atualizada às 20h22 do dia 19 de julho de 2024