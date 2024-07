Numa cerimónia sem precedentes, que teve como mote “mostrar a diversidade de toda a França”, o espectáculo saiu do habitual estádio e instalou-se no rio Sena e no Jardim do Tocadéro. Ao longo de quatro horas, houve espaço para ver o desfile das 205 delegações, momentos culturais e assistir à inauguração oficial dos Jogos Olímpicos, que culminou com o último trajeto da tocha olímpica. Fernando Pimenta e Ana Cabecinha foram os porta-estandartes portugueses. Veja as melhores imagens na fotogaleria.

