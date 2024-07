Realeza europeia reunida em Paris para abertura dos Jogos Olímpicos

Está tudo pronto em Paris para dar oficialmente início aos Jogos Olímpicos. Na noite desta sexta-feira, dia 26 de julho, acontece a Cerimónia de Abertura, um momento a que assistirão presencialmente milhares de pessoas, incluindo chefes de Estado oriundos das mais diversas partes do mundo.

Para alguns as celebrações já começaram na noite de quinta-feira, dia 25, com um jantar oferecido pelo presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, num dos locais mais icónicos da capital francesa, o museu do Louvre.

O evento solene, ao qual não faltou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, contou com a presença de notáveis figuras da realeza europeia, como os reis Felipe VI e Letizia de Espanha, os reis Philippe e Matilde da Bélgica, os reis Frederico e Mary da Dinamarca, o rei Williem-Alexander dos Países Baixos, os grão-duques Henri e Maria Teresa do Luxemburgo ou os príncipes Alberto e Charlene do Mónaco.

Para este dia, Letizia quis homenagear a moda francesa com um visual da Dior, uma marca em que até então nunca tinha apostado. A rainha usou um vestido emprestado pela maison francesa, da coleção de Alta Costura primavera-verão 2024, criado por Maria Grazia Chiuri. É um desenho composto por um top de veludo preto bordado, com decote halter, e uma saia rodada de seda com corte em ‘A’, bordada com lantejoulas e cristais.

Os acessórios também eram da Dior, mais concretamente as sandálias pretas, modelo Adiorable, com um salto confortável de quatro centímetros, e uma carteira preta, batizada com o nome My Dior.

Uma pequena gaffe do rei espanhol, que quase passou despercebida

Esta quinta-feira, os reis Felipe VI e Letizia reuniram-se na embaixada espanhola em Paris com uma representação da delegação de Espanha que vai participar nos Jogos Olímpicos para lhes transmitir o seu apoio. No discurso, o soberano dedicou palavras de encorajamento aos atletas e assegurou que membros da família real, de forma alternada, vão marcar presença nas mais diferentes provas. “Vamos distribuir-nos entre os membros da família, eu e a rainha, as infantas”… e neste momento parou, ao dar-se conta do pequeno erro que cometeu e que corrigiu imediatamente. De facto, apenas a filha mais nova dos reis, Sofia, tem o título de infanta. Leonor manteve esse tratamento desde o seu nascimento, em 2005, até 2014, quando Felipe VI subiu ao trono e a filha mais velha passou a ostentar o título de princesa das Astúrias. Entretanto, retomou o discurso. “… a infanta, a princesa e a rainha Sofia. Não estaremos em todas as competições, mas possivelmente estaremos na maioria”, concluiu, mostrando que tanto as duas filhas como a rainha emérita também serão vistas nos próximos dias pela capital francesa.

Los Reyes dan su apoyo al Equipo Olímpico Español participante en los Juegos de la XXXIII Olimpiada durante la recepción celebrada en la Embajada de España en París.#Paris2024 pic.twitter.com/REz35j1ch5 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 25, 2024

Nas redes sociais, várias foram as contas da realeza que decidiram partilhar fotografias e vídeos deste encontro. Os grão-duques do Luxemburgo mostraram como foi decorado o interior do museu para este jantar solene, exibindo ainda a disposição da espaço, que contava com uma mesa corrida comprida e várias mesas redondas. No vídeo partilhado no Instagram, Marcelo Rebelo de Sousa aparece ao lado do soberano luxemburguês e da mulher.

Enquanto Letizia optou por uma peça em preto e branco, como já foi mencionado, as outras ‘royals’ elegeram visuais maioritariamente monocromáticos. Se rainha Matilde da Bélgica escolheu um jumpsuit de calças e mangas compridas com transparências e gola alta totalmente em branco, da Natan, a princesa Charlene foi na direção oposta e elegeu um look preto, composto por calças palazzo e uma blusa de alças largas, com uma aplicação num ombro.

A rainha Mary da Dinamarca escolheu um visual em vermelho, composto por um jumpsuit comprido de alças, da Max Mara, e a grã-duquesa Maria Teresa optou por um vestido comprido castanho, com decote halter, da Maison Rabih Kayrouz, que completou com um lenço em tom bege.

Ao evento compareceu ainda o rei Williem-Alexander da Holanda — que chegou ao local com 10 minutos de antecedência — sem a companhia da mulher, a rainha Máxima, que de acordo com a página da Casa Real, estará ao lado do rei esta sexta-feira, fazendo-se ainda acompanhar pelas filhas mais velhas, a princesa herdeira Amália e a princesa Alexia.

Emmanuel e Brigitte Macron recebem mandatários

Esta sexta-feira, ainda antes do início da Cerimónia de Abertura, o presidente francês, Emmanuel Macron, e a primeira-dama, Brigitte Macron voltam a encontrar muitas das caras com que se cruzaram na noite de quinta-feira, uma vez que foram os anfitriões da receção aos chefes de Estado e de governo no Palácio do Eliseu, onde também esteve presente Marcelo Rebelo de Sousa, que cumprimentou o casal presidencial de forma calorosa, com beijos e abraços.