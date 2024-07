Presente em Paris como embaixador do Comité Olímpico do Brasil (COB), o ex-futebolista Zico vai deixar os Jogos Olímpicos com um grande prejuízo financeiro. O brasileiro viu a sua mala ser roubada na entrada do hotel em que está hospedada e as perdas estão estimadas em cerca de 200 mil euros.

Tudo aconteceu durante a noite desta quinta-feira, véspera da cerimónia de abertura da competição. Zico está hospedado em Paris e, numa altura em que se encontrava a chegar ao hotel acompanhado pela esposa, terá sido assaltado por uma dupla de ladrões, que distraiu o motorista e tirou a mala do carro. Segundo a Globo, que confirmou o assalto ao antigo internacional brasileiro, foram roubados um relógio Rolex, uma joia com diamantes e notas de euro e dólar.

O brasileiro recorreu ao Instagram para dizer que está bem e classificar o incidente de “infortúnio”. “Quero tranquilizar todos, ressaltando que eu e a Sandra estamos bem e que, apesar da perda material, o mais importante é sempre a nossa saúde e a nossa vida. Estamos a recuperar do choque, com o apoio das autoridades e do COI, e na expectativa para que consigamos recuperar os nossos bens pessoais. Estaremos na abertura dos Jogos Olímpicos, sempre a prestigiar o nosso país e a apoiar, para que os nossos atletas façam uma grande Olimpíada”, escreveu o antigo jogador.

