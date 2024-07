Yiwen Sun, campeã olímpica na prova de espada de esgrima, não começou bem a sua prestação em Paris e caiu nos oitavos de final, perdendo por 14-13 diante da japonesa Miho Yoshimura. Contudo, a atleta chinesa não lidou da melhor forma com a eliminação precoce e recusou-se a abandonar a pista durante vários segundos.

Como mostram os vídeos que circulam nas redes sociais, assim que terminou a prova, a número quatro do mundo protestou junto dos juízes, alegando que a sua adversária teve um último toque inválido. Passados uns segundos, a esgrimista saiu da pista depois de os árbitros validarem a decisão inicial, perante as vaias do público.

Zebra na esgrima aqui com a Yoshimura ????????JPN vencendo a Sun Yiwen ????????CHN 14-13 no desempate ainda na 1ª luta pic.twitter.com/QKFRVsEN6l — Os Olímpicos (@osolimpicos) July 27, 2024

Apesar de ter falhado a revalidação do título olímpico conquistado em Tóquio, Sun ainda não disse adeus a Paris, já que vai competir na prova por equipas. Nos quartos de final, a China vai medir forças com a Ucrânia, às 12h30 de terça-feira.