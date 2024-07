Duarte Cordeiro, ex-ministro do Ambiente, garante que não foi constituído arguido na operação Tutti-Frutti. Depois de o canal Now avançar que o número dois de Fernando Medina na Câmara de Lisboa na altura dos factos investigados por este processo tinha sido constituído arguido, em declarações ao Observador o ex-governante assegura que não foi constituído arguido.

“Não confirmo a notícia. Não fui constituído arguido e estou no estrangeiro“, refere o ex-ministro do Ambiente, acrescentando ainda: “Não recebi qualquer notificação.”

Esta segunda-feira, Fernando Medina, o ex-presidente da maior autarquia do país, comunicou que vai ser constituído arguido pela prática de um alegado crime de prevaricação nos autos de um processo que faz parte da Operação Tutti-Frutti.

A mega-investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa inclui um número muito significativo de inquéritos do qual fazem parte outros casos relacionadas com a autarquia lisboeta. No total, esse número indeterminado de inquéritos já terão mais de 40 arguidos, mas ainda não têm um fim à vista.