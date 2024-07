Medina vai ser constituído arguido. Porquê? E o que se passa com os outros casos do Tutti-Frutti?

A informação partiu do próprio Fernando Medina: o ex-presidente da Câmara de Lisboa vai ser constituído arguido pelo prática de um alegado crime de prevaricação nos autos de um processo que faz parte da Operação Tutti-Frutti. É o mais recente desenvolvimento de uma mega-investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa que inclui um número muito significativo de inquéritos do qual fazem parte outros casos relacionadas com a autarquia lisboeta.

No total, esse número indeterminado de inquéritos já terão mais de 40 arguidos. Mas ainda não têm um fim à vista. Muito porque estiveram demasiado tempo nas mãos de uma só procuradora, Andreia Marques. Só há cerca de um ano é que passaram a ser coordenados pela procuradora Lígia Fernandes, que supervisiona o trabalho da magistrada titular dos autos e da equipa especial da Polícia Judiciária que passou a estar dedicada em exclusivo a estas investigações.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Eis o ponto da situação dos casos relacionados com a investigação à Câmara de Lisboa.

O que está em causa no processo em que o MP quer constituir Fernando Medina como arguido?

No centro deste caso estão duas questões que, na ótica da procuradora Andreia Marques, são indissociáveis: a cedência do direito de superfície de um terreno camarário com a obrigação de ser construído um campo de râguebi e o apoio da Câmara de Lisboa no valor de 200 mil euros para a construção de tal infraestrutura.

Pelo meio, aparecem alguns dos principais arguidos da Operação Tutti-Frutti: Sérgio Azevedo, então deputado e líder parlamentar do PSD na Assembleia Municipal de Lisboa; e Carlos Eduardo Reis, empresário e então dirigente do PSD. As relações entre os dois são uma das peças-chave da Operação da Tutti-Frutti — pelo menos, no que ao concelho de Lisboa diz respeito.