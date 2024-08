A gigante do comércio eletrónico Amazon obteve lucros líquidos de 23.916 milhões de dólares (22.171 milhões de euros) no primeiro semestre, mais 141% do que no mesmo período de 2023, foi quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a empresa de tecnologia dos EUA indicou que a receita total foi de 291.290 milhões de dólares (270 mil milhões de euros) nos primeiros seis meses, mais 11% em relação ao ano anterior.

“Continuamos a progredir em várias dimensões, mas talvez nenhuma mais do que a aceleração contínua do crescimento na Amazon Web Services [AWS, a sua divisão de computação em nuvem]”, disse o CEO da Amazon, Andy Jassy.

Os lucros líquidos da Amazon duplicaram para 13.500 milhões de dólares (12,5 mil milhões de euros) no segundo trimestre, um resultado muito melhor do que o esperado, impulsionado principalmente pelo seu negócio de cloud (computação à distância), que está a beneficiar do envolvimento com a inteligência artificial generativa (IA).

Com 148.000 milhões de dólares (137 mil milhões de euros) no segundo trimestre, mais 10% em termos homólogos, o volume de negócios do gigante da venda a retalho ‘online’ ficou, no entanto, aquém das previsões dos analistas, que eram ligeiramente superiores.

As acções da Amazon perderam quinta-feira mais de 5% nas negociações eletrónicas depois do fecho da Bolsa de Nova Iorque.