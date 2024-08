O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia italiano confirmou que o vulcão Etna, na Sicília, entrou este domingo em erupção às 2h56 locais (01h56 em Lisboa).

A erupção provocou fontes de lava e uma nuvem vulcânica com uma consequente chuva de cinzas e fragmentos piroclásticos na direção leste-sudeste.

Acireale e Zafferana são as zonas mais afetadas, onde já foi detetada uma espessa camada de cinzas.

A entrada em erupção do Etna afetou o aeroporto de Catânia, que está parcialmente operacional. A unidade de crise do aeroporto de Catania Fontanarossa ordenou o encerramento do sector B1 e a redução das chegadas para seis voos por hora.

8 fotos