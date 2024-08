Ao 12.º dia oficial de provas nos Jogos Olímpicos, Portugal arranca a prova de triplo salto, modalidade em que Portugal aspira a conquistar medalhas. Tal como na canoagem, com a entrada em competições dos campeões Teresa Portela e Fernando Pimenta. Medalha essa que pode ser esta quarta-feira conquistada na vela.

O dia começa com canoagem e Teresa Portela em ação no K1 500m a partir das 8h30. Segue-se, às 9h40, Fernando Pimenta no K1 1000m. Os dois primeiros lugares dão acesso direto às meias finais, mas caso haja necessidade de disputar os quartos de final estes realizam-se a partir das 12h30 e 13h10, respetivamente. Já esta segunda-feira João Ribeiro e Messias Baptista asseguraram um lugar nas meias finais de K2 500, ao passarem a eliminatória em 2.º lugar.

Às 11h03, Mafalda Pires de Lima compete no kitesurf, com a realização de mais 10 regatas. Às cinco que estavam programadas, juntaram-se as que foram adiadas na terça-feira devido às condições meteorológicas.

Às 14h43, Carolina João e Diogo Costa voltam a entrar em cena em Marselha, com a realização da medal race do dinghy misto da vela.

O dia termina com Pedro Pichardo e Tiago Pereira a competirem na qualificação do triplo salto, às 18h15.

No skate, Thomas Augusto participa na ronda preliminar da vertente de park, que tem início às 11h30. Caso se apure, a final está agendada para as 16h30.

???????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????? ???????? | ???????????? 1️⃣2️⃣ ????️ A agenda para o décimo segundo dia da participação portuguesa nos Jogos Olímpicos Paris 2024! ???????? *Todos os eventos têm a hora de Portugal#EquipaPortugal #AllezPortugal #Paris2024 pic.twitter.com/AGL1lTK0mu — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) August 6, 2024

No panorama internacional, às 6h30 arranca a maratona mista. É o dia também de arranque do torneio de golfe olímpico feminino e começam os combates de taekwondo, com a atleta de Timor Leste Ana da Costa Silva Pinto a entrar em ação (o país levou quatro atletas aos Jogos). Mas já haverá medalhas nesta modalidade. Durante o dia há ainda medalhas a atribuir na escalada, no skate, no ciclismo de pista, na luta, no levantamento de peso, no boxe,

A natação artística atribui, quarta-feira, a primeira medalha (na disputa por equipas).

À noite, a partir das 20h20, disputa-se, no atletismo, a final masculina dos 400m e os 3.000 metros com obstáculos masculino.