Ao 13.º dia oficial de competições nos Jogos Olímpicos de Paris, Portugal volta a aspirar por uma medalha, com Iúri Leitão a competir na vertente em que é campeão do mundo no ciclismo de pista. O dia arranca antes, bem cedo, com Angélica André a participar na prova de 10 quilómetros em águas abertas, a partir das 6h30. No atletismo, Jéssica Inchude e Eliana Bandeira disputam a qualificação do lançamento do peso às 9h25.

Em Marselha, se o vento o permitir, terá início às 10h43 a medal race do dinghy misto, que tem Diogo Costa e Carolina João em competição. À tarde, Portugal volta a aspirar uma medalha, com Iúri Leitão a competir no omnium do ciclismo de pista. A prova começa às 16 horas, com o scratch, e termina com a corrida por pontos, que principia às 18h27. A fechar o dia, Salomé Afonso volta a entrar em cena nos 1.500 metros do atletismo, com a participação na meia-final.

????️ A agenda para o décimo terceiro dia da participação portuguesa nos Jogos Olímpicos Paris 2024! ???????? *Todos os eventos têm a hora de Portugal#EquipaPortugal #AllezPortugal #Paris2024 pic.twitter.com/SyzLQnn2kk — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) August 7, 2024

Em competições sem portugueses, às 11h55 tem início a final masculina de velocidade na escalada, seguindo-se o Egito-Marrocos, às 16 horas, na atribuição do bronze no futebol. Pelas 18 horas começa a final masculina de hóquei em campo. O dia termina com o atletismo, com a final feminina do salto em comprimento e a final masculina dos 200 metros, às 19h30, e a final feminina dos 400m barreiras, pelas 20h45.