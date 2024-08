Depois das críticas de António Salvador, um empate ditou o fim do percurso de Daniel Sousa em Braga, onde esteve nos últimos dois meses. Prometeu um futebol ofensivo, agradeceu o apoio dos adeptos depois de um percurso bem-sucedido no Arouca, mas saiu pela porta pequena. É certo que não perdeu qualquer jogo, mas o futebol praticado ditou este desfecho.

“O Sp. Braga informa que Daniel Sousa já não é o treinador da equipa principal, com efeito imediato. Com ele deixam também o clube os adjuntos Francisco Matos, Maxi Pereira, Ricardo Ribeiro, Abel Pimenta, Carlos Gomes e Miguel Bastos. O Sp. Braga agradece a Daniel Sousa e à sua equipa técnica a dedicação e empenho dedicados ao clube nos últimos meses. O nome do novo treinador do Sp. Braga será oficializado em tempo oportuno”, partilharam os bracarenses em comunicado.

A temporada não se avizinhava fácil, desde logo por começar bem mais cedo que os rivais na luta pelo título, devido à participação nas pré-eliminatórias da Liga Europa. Contudo, as expectativas foram cumpridas frente ao Maccabi Petah Tikva na segunda pré-eliminatória (7-0 no agregado). Seguiu-se o Servette e foi na primeira mão, disputa em Braga durante a semana, que o caldo começou a entornar.

O Sp. Braga não consumou o favoritismo, falhou várias ocasiões de golo e acabou o jogo perto de sofrer um golo. Apesar do nulo e de a decisão da eliminatória seguir para a Suíça, António Salvador, presidente do clube, foi crítico no final do desafio. “O jogo não nos correu bem, obviamente. Podíamos e devíamos ter feito muito mais para conseguirmos outro resultado. O importante é focar no próximo jogo que é frente ao E. Amadora, na 1.ª jornada do Campeonato. Temos, claramente, que fazer mais que aquilo que fizemos na quinta-feira para vencer”, partilhou.

Já este domingo, frente ao conjunto da Amadora, os arsenalistas voltaram a empatar em casa (1-1). O percurso de Daniel Sousa chegou ao fim e, segundo o zerozero, não teve a ver com divergências entre o treinador e o presidente. O próximo passo pode ser dado por Carlos Carvalhal, que, segundo o jornal O Jogo, tem tudo bem encaminhado para regressar a Braga.