Banksy ‘grafitou’ o oitavo animal nas ruas de Londres. Ao ritmo de um por dia, desta vez o desenho é de um rinoceronte, que surpreendeu quem pensava que sua série de grafitti de animais já tinha terminado este domingo, quando desenhou um aquário de piranhas.

O novo desenho apareceu em Charlton, no sudoeste de Londres, e o animal parece montar um carro, modelo Nissan Micra, que aparentemente terá sido abandonado naquele local, em cima do qual se pode ver um cone. Tal como nos dias anteriores, o artista britânico publicou a obra na sua conta no Instagram, deixando no ar a dúvida sobre qual será o motivo pelo qual está a fazer estes grafitti.

Na última sexta-feira o artista pintou duas cegonhas por cima do restaurante de comida rápida Bonners Fish Bar, no bairro de Walthamstow. Além destes, o autor fez ainda grafitti de elefantes, uma cabra, macacos, um lobo e um gato.

A aparição diária destes animais tem gerado diversas especulações sobre o significado deles, com perguntas sobre se Banksy estaria a tentar enviar uma mensagem sobre os tumultos de extrema direita que têm abalado o Reino Unido nos últimos dias, o conflito em Gaza, a crise climática ou até mesmo os Jogos Olímpicos, tudo questões ainda sem resposta. Esta série de animais que tem aparecido diariamente já está a ser apelidada de “Zoológico de Londres”.