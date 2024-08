Em atualização

Morreu o ator francês Alain Delon. A notícia da morte, aos 88 anos, foi confirmada este domingo à agência France Press pelos três filhos, com quem a lenda do cinema, estrela de “A Piscina” ou “O Leopardo”, mantinha acesa disputa sobre a sua saúde, e foi avançada pelos jornais franceses. Debilitado na sequência de um AVC, Delon pedira já há alguns anos a ajuda a um dos filhos para ser eutanasiado.

“Alain Fabien, Anouchka, Anthony, assim como (o seu cão) Loubo, têm a imensa tristeza de anunciar a partida do seu pai. Faleceu pacificamente na sua casa em Douchy, rodeado pelos seus três filhos e pela sua família. (…) A família pede gentilmente que respeitem a sua privacidade neste momento de luto extremamente doloroso”, diz o comunicado, citado pela AFP.

Na hora da morte, a Paris Match recorda o “Samurai” do cinema gaulês, o astro que dividiu até ao fim dos seus dias, apanhando boleia do filme de Jean-Pierre Melville, de 1967, — tanto foi considerado o homem mais sexy do século XX como possuiria um ego inflamado (referindo-se a si próprio na terceira pessoa e sendo acusado de comportamentos machistas e chauvinistas, para não falar das acusações de violência doméstica por parte dos filhos). Não por acaso, quando celebrou o seu 80.º aniversário, a amiga de longa data Brigitte Bardot, outro ícone dos anos 60, chamou-lhe “uma águia de duas cabeças, a melhor e a pior”. Da mãe, Edith, à filha, Anoushka, de Nathalie, a primeira mulher, a Mireille Darc, e ainda Rosalie van Breemen, as mulheres valem outro capítulo na extensa biografia.Sem esquecer, claro, Romy Schneider, com quem contracenou em “A Piscina”, de Jacques Deray, e com quem manteve uma tempestuosa relação — e que foi encontrada morta em sua casa aos 43 anos, menos de um ano depois da morte do seu filho em estranhas circunstâncias.

No grande ecrã, e apesar de nunca ter feito a transição para os EUA, a presença e estilo enigmático, alimentaram uma lenda que foi lançada ainda em 1959, quando começou a interpretar papéis de assassino, um registo misterioso e cerebral que faria escola. Basta pensar em “Plein Soleil”, de René Clément, e na forma como foi reciclado para “O Talentoso Sr. Ripley”, e que entretanto voltou a ter nova encarnação nas plataformas de streaming.

Dos mestres Visconti a Antonioni, Delon figura ainda em títulos para a posteridade com “Rocco e os seus irmãos”, ao lado de Annie Girardot e Renato Salvatori; ou “O Eclipse”, com Monica Vitti.

Abandonou em definitivo os filmes por volta de 2000 e nos últimos anos a feição polarizadora acentuou-se dentro de portas. Foi público o apoio de Delon à Frente Nacional (entretanto rebatizada), de cujo fundador, Jean-Marie Le Pen era amigo.

Depois do derrame debilitante sofrido em junho de 2019, Alain refugiou-se na sua propriedade na região central de Loiret, na França, de onde raramente saiu, encetando-se uma disputa por parte dos três filhos pelo controlo e gestão dos seu património. É aqui, onde há muito planeava ser sepultado, não muito longe dos seus cães, que deverá repousar agora, depois de uma campanha em que defendia o direito a recorrer à eutanásia.

Nascido em 8 de novembro de 1935, em Sceaux, Alain Fabien Maurice Marcel Delon passou boa parte da infância em casas de acolhimento, onde a mãe o colocava, e ainda adolescente, no papel de soldado que lutou para manter a Indochina francesa, acabou por ser dispensado por roubo. De regresso a Paris, percorre os circuitos de Saint-Germain e faz amizade com o ator e realizador Jean-Claude Brialy, que o convenceu a ir a Cannes para a edição de 1957 do Festival. É na riviera, recorda o Le Monde, que Delon é descoberto por Henry Willson, um agente de Hollywood especializado em galãs (como Rock Hudson ou Tab Hunter), que o enviou para Roma. Alain passou no teste frente a David O. Selznick, que lhe ofereceu um contrato de sete anos, com a condição de que aprendesse inglês. Em simultâneo, diz sim à oferta de Yves Allégret, que lhe ofereceu um papel em Quand la femme s’en mêle (1957).

Sempre entre o céu e o inferno, o ator de outrora rosto angelical, personificação da beleza perdida da época dourada da sétima arte, chegou a estar preso, em 1968, depois de o seu guarda-costas ter sido encontrado com uma bala no pescoço, naquele que ficou conhecido como affaire Markovic.

Em termos de palmarés, Delon ganhou um César de Melhor Ator em 1985 por “A Nossa História”, de Bertrand Blier, o Urso de Honra no Festival de Cinema de Berlim em 1995 e o Prémio do Festival Internacional de Cinema de Berlim. Em maio de 2019, recebeu a Palma de Ouro honorária em Cannes.