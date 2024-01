Alain Delon foi alvo de uma avaliação sobre o estado de saúde este sábado, adiantaram esta terça-feira os advogados do ator francês e do seu filho Anthony, que discordam sobre as conclusões a retirar dos exames.

Os irmãos Delon estão em litígio sobre o estado de saúde do pai, debilitado desde um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2019.

Segundo os advogados, a perícia foi realizada na propriedade do ator de 88 anos, em Douchy, no centro de França, situação que não foi confirmada pelo Ministério Público de Montargis.

Para Christophe Ayela, que afirma representar Alain Delon e que já representou a sua filha Anouchka, a perícia comprova que o discernimento do ator “não está de forma alguma extinto”.

Já Laurence Bedossa, advogado de Anthony, que também afirmou defender o pai, critica a sua regularidade.

“Podemos colocar em questão esta perícia feita por um clínico geral que não parece ser perito perante o Tribunal de Recurso de Orléans, jurisdição da qual depende o tribunal de Montargis”, defendeu o advogado, em comunicado.

Além disso, esta perícia foi realizada “na presença de Anouchka Delon, um processo que não condiz com a regularidade de uma perícia onde o médico deve estar a sós com o interessado”, insistiu.

Estas críticas visam apenas “alimentar a controvérsia”, realçou, por sua vez, Ayela, também em comunicado.

Alain Delon “desejava que apenas a senhora Anouchka Delon comparecesse a este exame, que os seus dois irmãos aceitaram sem mostrar a menor oposição”, garantiu.

“Durante esta visita, o senhor Alain Delon respondeu às perguntas do médico perito confirmando assim que o seu discernimento não está de forma alguma extinto, ao contrário das acusações caluniosas de que é alvo nos meios de comunicação social”, acrescentou.

Na quinta-feira, o Ministério Público de Montargis anunciou que contactou “um médico habilitado (…) para avaliar a situação de Alain Delon”, especificando que este procedimento não seria objeto de “qualquer outra comunicação”.

Os filhos do ator, Anthony, de 59 anos, e Alain-Fabien, de 29 anos, acreditam que está a ser manipulado pela irmã, de 33 anos, que alegadamente escondeu destes o seu estado de saúde.

Anouchka gostaria de trazê-lo de volta da França para a Suíça para evitar pagar muitos impostos sobre a herança, acusa Anthony.

A filha do ator, por sua vez, critica os irmãos por colocarem em risco a vida do ator de “La Piscine” e “Cheetah” e afirma ter pretendido levar de volta o pai para a Suíça para que este pudesse continuar a ser tratado nesse país.