Taylor Swift pronunciou-se, esta quinta-feira, sobre a tentativa de ataque terrorista num dos seus concertos em Viena, que levou ao cancelamento das três datas previstas na capital austríaca.

Depois do último concerto no estádio de Wembley, em Londres, esta semana a artista norte-americana fez uma publicação no seu Instagram a agradecer aos fãs, à sua equipa e todos envolvidos no sucesso da “The Eras Tour”, que termina os concertos na Europa da sua digressão mundial.

Além de agradecimentos, Swift menciona os acontecimentos em Viena, que levaram ao cancelamento dos três espetáculos previstos na cidade. “Foi devastador. O motivo que causou o cancelamento preencheu-me com um novo sentimento de medo e uma tremenda culpa, porque tanta gente tinha planeado ir ao concerto”.

A cantora de 34 anos fez questão de expressar o seu agradecimento às autoridades envolvidas na interceção do massacre. “Estou muito grata às autoridades, porque, graças a elas, estivemos de luto por concertos e não por pessoas.” A artista adicionou ainda que esperou até ao fim da digressão para abordar o assunto. “A minha prioridade era terminar a digressão europeia em segurança, e é com grande alívio que digo que conseguimos.”

Taylor Swift tinha previsto atuar em Viena nos dias 8, 9 e 10 de agosto, mas os concertos acabaram cancelados pelas autoridades, no seguimento da detenção de dois homens na periferia da cidade, um deles com alegadas ligações ao estado islâmico.

No entanto, uma semana após a tentativa de atentado, Swift regressou aos palcos em Wembley, para mais cinco concertos esgotados no maior estádio do Reino Unido. “Londres foi uma sequência de sonho. Todas as cinco plateias estavam repletas de paixão, alegria e exuberância. A energia no estádio foi como um abraço de 92 mil pessoas todas as noites, e trouxe-me de volta a um lugar de calma, despreocupada em cima do palco.”

Os concertos britânicos tiveram medidas de segurança reforçadas para precaver uma possível repetição dos eventos da Áustria. As “swifties” foram proibidas de se reunir fora do estádio, o perímetro de segurança foi aumentado e as entradas no recinto foram ainda mais controladas.

Embora ligada a uma potencial aparição na convenção do Partido Democrata americano, Taylor Swift entra agora em pausa durante os próximos três meses, antes de voltar ao Canadá, em novembro, para a última porção da “Eras Tour”, que passou por quase todo o planeta no último ano e meio.