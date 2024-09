A lista de nomes das próximas tempestades foi aprovada e anunciada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), com o início do mês de setembro a marcar o início de uma nova época de nomeação de tempestades extratropicais na Europa.

Eis a lista do “nome para as tempestades de A a Z” na “época 2024-2025”:

Aitor, Berenice, Caetano, Dorothea, Enol, Floriane, Garoe, Herminia, Ivo, Jana, Konrad, Laurence, Martinho, Nuria, Olivier, Pauline, Rudiger, Salma, Timothee, Vanda e Wolfgang.

Lista de Nomes de Tempestades

Em comunicado, o IPMA explica que “a nomeação de tempestades tem como objetivo chamar a atenção da população e dos meios de comunicação para a prevenção e a salvaguarda de vidas e bens em situação de risco; assim como melhorar a comunicação entre os serviços de meteorologia e com a estrutura de proteção civil, facilitando a monitorização e estudo de depressões ao longo do seu percurso sobre a Europa”.

De acordo com o IPMA é atribuído um nome a “todas as depressões extratropicais que originem um aviso de vento de nível laranja ou vermelho no sistema internacional de avisos meteorológicos, ou que tenha um impacto no território que mereça especial atenção de vigilância meteorológica”. “O primeiro país que emite esse aviso dá o nome à depressão/tempestade e informa os restantes países, que deverão manter o nome”, explica o instituto.

A atribuição de nomes a tempestades é um projeto conjunto dos serviços meteorológicos da Europa, sob os auspícios da EUMETNET. O IPMA relembra que “pertence ao grupo sudoeste (SW), no qual se incluem os serviços meteorológicos de Espanha (AEMET), de França (Météo-France), da Bélgica (RMI) e do Luxemburgo (MeteoLux)”.