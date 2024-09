Hélder Rosalino, o administrador do Banco de Portugal, vai renunciar a sua posição atual no dia 10 de setembro. De acordo com o Expresso, Rosalino avisou o Ministério das Finanças esta quinta-feira, e o gabinete liderado por Joaquim Miranda Sarmento aprovou a decisão. No entanto, não existe nenhum nome previsto para o substituir.

O jornal avança que o motivo da sua saída não está associado a “incompatibilidade” com o governador, Mário Centeno, ou com o ministro das Finanças, mas com a sua indisponibilidade para “ficar indefinidamente a aguardar a substituição”, algo que terá acontecido no final do seu primeiro mandato em 2019. Só foi renovado em 2021, dois anos após o término do seu termo de cinco.

Com a transição de Rosalino para consultor, cabe ao Conselho de Ministros indicar um novo administrador. Para o cargo terá de ser nomeada uma mulher, de modo a cumprir a quota de 40% do género sub-representado.