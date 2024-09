Populares salvam norte-americana que tinha caído ao mar na Boca do Inferno, antes da chegada de equipas de resgate

Um funcionário de um restaurante em Cascais saltou para o mar na arriba da Boca do Inferno, para resgatar uma jovem que estava inconsciente na água, na passada quinta-feira. Várias pessoas ajudaram a retirar as duas pessoas da água, antes de as autoridades sequer chegarem ao local.

A jovem norte-americana, de 26 anos, terá caído ao mar na Boca do Inferno, uma zona de arribas em Cascais e estava inconsciente na água quando foi vista por alguns locais. Pedro Santos, funcionário do restaurante Mar do Inferno, saltou para a água para a salvar, arrastando a jovem até às rochas. O momento foi captado pelas pessoas no local e partilhado nas redes sociais do restaurante.