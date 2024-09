O futebolista Ricardo Mangas transferiu-se do Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, para os russos do Spartak Moscovo, informaram esta terça-feira os vimaranenses através do site oficial.

Официально: Рикарду Мангаш – игрок «Спартака» ❤️???? 26-летний португалец из «Витории Гимарайнш», играющий на левом фланге обороны и атаки, подписал с нашим клубом двухлетний контракт ???????? Добро пожаловать в красно-белую семью, Рикарду! ⚽️ pic.twitter.com/flCbTuzm7Y — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 10, 2024

O clube minhoto adiantou que a venda do passe se consumou por dois milhões de euros, segundo um acordo em que pode receber 500 mil euros adicionais, mediante o cumprimento de objetivos por parte do jogador de 26 anos, e em que reserva 15% do valor de uma futura transferência.

O jogador vai representar o quarto classificado da principal divisão russa, após ter sido o melhor marcador do Vitória, com quatro golos, e somado duas assistências na qualificação dos minhotos para a Liga Conferência, assegurada com um registo imaculado de seis triunfos em seis encontros.

Ricardo Mangas jogou como extremo esquerdo nas 10 partidas realizadas pelos vimaranenses na presente época, depois de, em 2023/24, a primeira temporada ao serviço do emblema preto e branco, ter marcado um golo e somado seis assistências em 28 desafios, a jogar como médio encostado à ala esquerda, num sistema tático com três defesas centrais.

O emblema de Guimarães contratou o jogador algarvio ao Boavista em julho de 2023, numa transferência em que desembolsou 900 mil euros pela totalidade do passe, com os axadrezados a garantirem o direito a 20% da mais-valia de uma futura transferência.

Natural de Olhão, Ricardo Mangas apontou nove golos em 61 jogos oficiais pelo clube do Bessa, entre as temporadas 2020/21 e 2022/23, depois de se ter estreado na I Liga portuguesa pelo Desportivo das Aves, formação pela qual somou 20 jogos oficiais e marcou um golo na época 2019/20.

Como formado no Nazarenos, Marítimo, Olhanense, Ferreiras, CB Portimão, Benfica e Tondela, Ricardo Mangas jogou ainda no Mirandela, equipa na qual foi orientado pelo atual treinador do Vitória, Rui Borges, na época 2017/18, e nos franceses do Bordéus, tendo marcado três golos em 30 jogos durante a época 2021/22.

A transferência de Ricardo Mangas para a equipa da Rússia, país onde a janela de transferências de verão fecha em 12 de setembro, dá-se após o mercado ter encerrado em Portugal, em 2 de setembro.