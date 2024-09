O líder Sporting visita esta sexta-feira o terreno do Arouca, no jogo de abertura da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, no regresso do campeonato depois da paragem para os compromissos das seleções.

Os ‘leões’ arrancaram mal a época e foram derrotados na Supertaça Cândido de Oliveira pelo FC Porto (4-3 após prolongamento), mas no campeonato venceram os quatro jogos disputados, um deles frente aos ‘dragões’, e lideram isolados com 12 pontos.

A equipa de Rúben Amorim vai a Arouca com o objetivo de continuar com o registo 100% vitorioso no campeonato e pela frente vai ter um adversário que somou três derrotas nas primeiras quatro rondas, tendo apenas um triunfo, conseguido na receção ao Nacional, que lhe vale o 14.º lugar.

O jogo entre o Arouca e o campeão Sporting está agendado para as 20h15, no Estádio Municipal de Arouca, numa partida que vai ser arbitrada por João Pinheiro, da associação de Braga.

A quinta jornada da I Liga vai decorrer até segunda-feira, dia em que o Estrela da Amadora recebe o Boavista.