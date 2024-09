Em Águeda, as chamas não dão tréguas. Só neste concelho “foram evacuados dois estabelecimentos de lares”, tendo os utentes sido transferidos para a Misericórdia de Águeda, adiantou o comandante da Proteção Civil André Fernandes. No briefing das 20h, esta entidade acrescentou ainda que, estavam em curso 64 incêndios espalhados por todos o país, mas principalmente na região centro e norte.

Destes mais de 60 incêndios, 30 são significativos, sendo afetados 25 municípios. Segundo a Proteção Civil, há até ao momento 62 pessoas desalojadas. Durante a tarde desta terça-feira, na aldeia de Veiga as autoridades tentaram evitar que a frente de fogo entrasse no centro da cidade de Águeda. No entanto, o vento fazia com que as chamas se propagassem com bastante rapidez e descontrolo.

Com o cair da noite a situação torna-se ainda mais perigosa — antecipando-se uma “noite complicada” — e com acesso a menos recursos, uma vez que os meios aéreos não podem voar. O Ministério da Administração Interna avançou que pelas 3h desta madrugada chegarão a Portugal 230 bombeiros espanhóis e, pela manhã, dois aviões Canadair de Marrocos.

