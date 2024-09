O palco do MAAT abre-se para a fotografia iconoclasta de William Klein

“Era um homem lindo, carismático, charmoso, com uma curiosidade infinita sobre as pessoas. Ao contrário dos outros fotógrafos, William Klein não se distanciava do objeto, ele aproximava-se o mais possível, fazia conversa, tornava-se mais um elemento na multidão. Só essa espécie de intimidade explica o trabalho dele”, diz David Campany, enquanto andamos pelos corredores do MAAT, entre as imagens de grande e muito grande formato do pintor americano que, aos 16 anos, fugiu de casa e se foi esconder no MoMA, em Nova Iorque, e que acabaria por inventar uma nova forma de olhar o século XX através das suas fotografias ferozes.

Campany, foi convidado pelo MAAT para ser curador desta exposição, que é a maior, a nível europeu e mundial, desde a morte do fotógrafo, em 2022. A mostra, que abre esta quarta-feira, dia 18, ao público, reúne cerca de 150 obras de William Klein, que dão a ver a sua trajetória desde a pintura, como discípulo do modernista Fernand Léger, passando pelas primeiras experiências com a câmara escura, a fotografia de rua, que haveria de consagrá-lo, mas também os editoriais de moda para a Vogue americana e, por fim, o cinema. “No fim da vida ele regressou às leituras de Shakespeare”, conta o curador, que foi também colaborador e amigo de Klein. “Ele gostava especialmente desta peça, As you like it, e foi dela que retirei a frase que dá titulo à exposição — O Mundo Inteiro é um Palco — porque Klein, “soube como poucos captar esse lado performático da vida, essa ideia de que a realidade é sempre representação”.