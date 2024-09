Foi uma semana conturbada para a região norte, que culminou numa homenagem da Liga Portugal, que vai oferecer 200 árvores por cada golo apontado ao longo do fim de semana. Mas não havia melhor forma de retomar a normalidade, no que ao futebol diz respeito, com um grande clássico no Minho, entre duas das equipas em melhor forma neste arranque de temporada. V. Guimarães e FC Porto eram, à partida para esta jornada, as equipas mais próximas do campeão Sporting, pelo que segurar o lugar no pódio era o objetivo.

Depois de um triunfo sofrido diante do Farense (2-1), apesar do domínio ao longo do jogo, os dragões chegaram a Guimarães com cinco vitórias em seis jogos e um nível de rendimento em claro crescimento. Samu Omorodion fez o golo dessa vitória e era apontado ao onze inicial de Vítor Bruno nas horas que antecederam o encontro. Por outro lado, Martim Fernandes também seria uma alternativa viável a João Mário e Vasco Sousa poderia reentrar na equipa. Praticamente certa era a continuidade de Francisco Moura no corredor esquerdo.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder V. Guimarães-FC Porto, 0-3 6.ª jornada da Primeira Liga Estádio D. Afonso Henriques, em Lisboa Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leira) V. Guimarães: Bruno Varela; Bruno Gaspar, Toni Borevkovic, Tomás Ribeiro, João Miguel Mendes; Tomás Händel, Tiago Silva (Manu Silva, 77′), Nuno Santos (Gustavo Silva, 68′); Kaio César (Telmo Arcanjo, 77′), João Mendes (Samu Silva, 68′) e Nélson Oliveira (Jesús Ramírez, 68′) Suplentes não utilizados: Charles Silva; Miguel Maga, Alberto Baio e Zé Carlos Treinador: Rui Borges FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Nehuén Pérez, Zé Pedro, Francisco Moura; Alan Varela (André Franco, 89′), Stephen Eustáquio (Marko Grujic, 71′); Pepê (Gonçalo Borges, 90′), Nico González (Vasco Sousa, 90′), Wenderson Galeno; Samu Omorodion (Danny Namaso, 75′) Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos; Tiago Djaló, Iván Jaime e Martim Fernandes Treinador: Vítor Bruno Golos: Samu Omorodion (47′ e 59′) e Pepê (88′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Samu Omorodion (25′), João Mendes (27′), Bruno Varela (37′), Tiago Silva (37′), Pepê (44′), Bruno Gaspar (46′), Eustáquio (64′) e Nehuen Pérez (90′)

“Talvez estejam [V. Guimarães] a realizar o melhor arranque do milénio. São excelentes na organização defensiva e vêm de uma vitória que tem outro impacto [0-2 em Braga]. Teremos de ser respeitadores, humildes, muito disciplinados, organizados, ambiciosos, altamente competitivos, ter muita alegria nas pernas e sermos o mais fiéis possível ao que é nosso. Todos os pormenores são importantes. A linha defensiva obedece a uma série de regras e quanto mais familiarizados e afinados estão entre si, melhor comunicam. Às vezes, uma voz de comando faz a diferença. O Tomás Ribeiro fez golo, vem motivado e cabe-nos interpretar da melhor forma o que temos de explorar do outro lado”, assumiu o técnico portista na antevisão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Do outro lado estava uma equipa vitoriana numa forma pouco vista nos últimos anos e altamente moralizada depois do triunfo em casa do grande rival. Com um meio-campo superlativo, composto por Händel, Nuno Santos e Tiago Silva, era por aí que a formação da casa procurava surpreender os dragões. Ainda assim, nem tudo tem sido um mar de rosas para Rui Borges, que viu Mikel Villanueva voltar a lesionar-se. “A luta são os três pontos. Estou preocupado com o jogo, porque é o próximo, contra uma grande equipa. É um conjunto muito competitivo, muito intenso, que tem feito um bom início de Campeonato. É uma equipa que quer entrar forte, que quer mostrar logo que é uma equipa grande. Mas sabe também que vai encontrar uma equipa que está moralizada, que tem feito um início de época muito bom”, partilhou o treinador.

Conhecidos os onzes iniciais, só se confirmou uma das modificações: Samu atuou na frente de ataque, relegando Namaso para o banco. Contudo, Vítor Bruno não se ficou por aí e colocou Zé Pedro no lugar de Otávio Ataíde, que vinha de dois jogos muito aquém e nem sequer surgiu na ficha de jogo. Quem também saiu do onze foi Iván Jaime, que cedeu o lugar a Stephen Eustáquio. No lado vimaranense confirmou-se a lesão de Villanueva e a entrada de Tomás Silva. A primeira parte acabou por não ter muita história, ficando marcada por poucas ocasiões de perigo, muitas faltas e vários cartões amarelos por protestos. Numa das poucas oportunidades, João Mário colocou a bola na cabeça de Nico, mas o espanhol cabeceou por cima (26′).

Com o nulo a imperar no marcador, os treinadores mantiveram o plano de jogo no segundo tempo e Vítor Bruno acabou por colher os frutos dessa aposta. João Mário tirou um cruzamento desde o corredor direito, Samu Omorodion elevou-se ao segundo poste, Bruno Gaspar não o acompanhou e cabeceou para o golo inaugural (48′). Os vitorianos tentaram a resposta de pronto, mas o tiro de Nélson Oliveira não teve o melhor seguimento (51′). Quem acabou por reaparecer foi o avançado espanhol que, depois de um grande passe de Francisco Moura, isolou-se e desviou a bola de Bruno Varela, dilatando a vantagem com o seu terceiro golo nos últimos dois jogos (59′).

Os dragões continuaram por cima e, pouco depois, Alan Varela desferiu um remate fora de fora da área, Bruno Varela não conseguiu limpar o lance, mas depois lá conseguiu agarrar a recarga de Nico (67′). Já na parte final, Samu Silva encontrou Gustavo Silva sozinho ao segundo poste, só que o avançado brasileiro estava atrasado e não chegou a tempo de rematar (77′). A fechar as contas, Moura voltou a fazer uma assistência, desta feita para a cabeça de Pepê (88′). Com este triunfo, os dragões estão provisoriamente empatados com o Sporting no primeiro lugar, com 15 pontos.