Na segunda edição da Taça Ibérica — que foi criada na temporada passada —, uma coisa era certa: o vencedor ia ser português. Pela primeira vez na história de um dos dérbis mais apaixonantes do nosso país, Sporting e Benfica enfrentaram-se numa competição internacional de cariz oficial, embora a partida tenha sido realizada em solo português, em Matosinhos. Para se estrearem no derradeiro jogo, os leões superaram o campeão Guaguas por 3-1, ao passo que as águias repetiram a presença na final depois de um triunfo expressivo ante o Río Duero Soria (3-0).

“Conseguimos o nosso objetivo, mas ainda há arestas por limar, como o nosso setor ofensivo. Ainda vamos falhar nalgumas rotações porque temos muitos erros no serviço, mas estou contente porque a equipa soube reagir e lutar por cada ponto e é esta atitude que tem de permanecer. Amanhã [domingo] só interessa ganhar, mas vai ser um jogo muito duro e ainda não estamos completos. Falta-nos um elemento que nos permitiria ter outra profundidade e outra gestão, mas vamos deixar tudo em campo como fizemos hoje”, assumira João Coelho depois da vitória na meia-final.

“Estamos felizes por estar na final. Não foi uma vitória fácil. O Soria tem uma boa equipa, com pontas que sabem jogar alto. E tem um distribuidor jovem, que dá rapidez e agressividade ao ataque. Vamos pensar no jogo de amanhã [domingo], que é um dérbi entre Benfica e Sporting. Vamos descansar, tentar fazer um bom jogo, para depois enfrentarmos o Guaguas na quarta-feira e jogarmos a Supertaça no domingo”, disse, por sua vez, Marcel Matz, já de olhos postos nas próximas partidas dos encarnados.

#VoleibolSCP | ▶️ Começa o dérbi da final em Matosinhos ???? VAMOS, LEÕES!!! É até ao fim ????#SCPSLB // ???? 0-0 ???? pic.twitter.com/BOnbjnfvV6 — Sporting CP – Modalidades (@SCPModalidades) September 22, 2024

A partida começou de feição para os leões, que dominaram o primeiro set e acabaram por se adiantar na final, com um triunfo por 25-22. Contudo, a eficácia do Sporting no serviço acabou por cair no parcial seguinte, depois do equilíbrio inicial, o Benfica apresentou o bloco em grande nível, disparou no marcador na parte final e empatou o jogo (18-25). No terceiro set, a formação verde e branca voltou a superiorizar-se na fase inicial (12-9) e manteve o nível, mostrando-se mais forte nos ataques junto à rede (19-15). O serviço acabou por decidir mais um set, que terminou com Pablo a atirar contra o bloco leonino (25-18).

Com o Sporting a precisar de apenas um set para colocar as mãos no troféu, a entrada voltou a ser melhor, mas os encarnados acabaram por recuperar um parcial dominado pelos leões, com Banderó a resgatar a equipa (19-18). As águias conseguiram empatar (20-20) e, num ponto que inicialmente até tinha sido atribuído a Synytsia — os árbitros reverteram a decisão —, Japa cometeu um erro no serviço (21-21) e Valencia recolocou o Sporting com dois ataques fulminantes (23-21). O bloco encarnado ainda manteve a equipa em ação, mas Galabov colocou a equipa verde e branca a servir para fechar e a vitória acabou por não escapar, com Banderó a rematar para fora (25-22). Com este triunfo, o Sporting conquistou a Taça Ibérica e começou a temporada da melhor forma.