O presidente do Chega, André Ventura, defendeu a equiparação do crime de fogo posto ao crime de terrorismo e o aumento das penas para os incendiários. “Equiparação ao crime de terrorismo e eventual aumento das penas na proporção devida”, defendeu esta segunda-feira, o líder do Chega, numa conferência de imprensa, na sede do partido, em Lisboa.

André Ventura sublinhou ainda a importância de o Estado português punir quem coloca em risco das vidas dos cidadãos. “Se é importante a limpeza e organização do território, que os serviços de proteção civil sejam eficazes, haver uma cúpula da proteção civil que não menospreze os bombeiros, também é importante que o Estado saiba punir quem tem de punir e afastar da liberdade aqueles que todos os anos põem em risco a segurança e os bens de todos nós“, disse André Ventura.

Segundo o Código Penal, o crime de incêndio florestal é punido com uma pena de prisão de 1 a 8 anos. Já o crime de terrorismo tem um moldura penal que varia entre os 2 e os 10 anos de prisão.